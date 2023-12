Une équipe de secours spécialisée, seul espoir pour un chien sur le point de tomber d'une falaise

Promener son chien aux abords d’une falaise expose ce dernier à un énorme risque. Un propriétaire anglais l’a récemment vérifié à ses dépens et ceux de son ami à 4 pattes. Prévenus, les garde-côtes ont envoyé des équipes spécialisées pour réaliser cette mission de sauvetage très délicate.

Un chien a été remis sain et sauf à son propriétaire après s’être retrouvé pris au piège sur une falaise, rapportait Bridlington Echo.

Les faits se sont produits le mercredi 13 décembre 2023 à Sewerby, ville située sur la côte nord-est de l’Angleterre. Les falaises escarpées qui caractérisent le littoral sont particulièrement belles à voir, mais aussi dangereuses si on s’en approche imprudemment.

Ce jour-là, en début d’après-midi, un homme et son chien se promenaient justement dans ce secteur. Le canidé a visiblement échappé à son maître et glissé le long de la paroi rocheuse, se retrouvant coincé sur un étroit rebord 2 mètres plus bas.

Le moindre mouvement en trop et l’animal risquait de faire une chute vertigineuse pour finir dans la mer du Nord. Son propriétaire a immédiatement appelé les secours.

Ce sont les garde-côtes locaux qui ont été prévenus de l’incident. 2 équipes de secouristes spécialisés, basées dans les villes voisines de Bridlington et Filey, ont ainsi été dépêchées sur les lieux aux alentours de 15 heures.

Une fois arrivés sur place et après avoir évalué la situation, les intervenants ont déployé leur matériel et se sont réparti les rôles. L’un d’eux a été chargé de descendre jusqu’à l’emplacement du chien pendant qu’il était sécurisé par ses collègues.



Bridlington Coastguard Rescue Team / Facebook

« Le propriétaire du chien a fait ce qu'il fallait »

Le garde-côte a agi extrêmement lentement et précautionneusement pour ne pas effrayer l’animal, qui pouvait tomber à tout moment. Il a réussi à le harnacher, puis à le faire remonter en toute sécurité avec l’aide des autres secouristes.

Le quadrupède a retrouvé son maître tout de suite après. Ce dernier était évidemment soulagé, cette mésaventure ayant pu connaître une tournure beaucoup moins heureuse.

Les garde-côtes de Bridlington rappellent d’ailleurs sur leur page Facebook qu’il est nécessaire de tenir son chien en laisse lors des promenades près des falaises. « Le propriétaire du chien dans ce cas a fait exactement ce qu'il fallait ; il est resté dans une position sûre, a appelé le 999 [le numéro d'appel d'urgence] et demandé les garde-côtes », peut-on également lire sur cette publication.