Une chienne cabossée par la vie enterre ses mauvais souvenirs et va de l'avant grâce à des gens formidables (vidéo)

Lottie traîne un sombre passé comme de lourdes chaînes. La chienne, certainement maltraitée, a été retrouvée traumatisée et paralysée en Roumanie. Grâce à l'amour et la bienveillance de personnes au grand cœur, elle a réussi à aller de l'avant. Voici l'histoire d'une cabossée de la vie.

« Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, a expliqué Elodie Gueydon, 32 ans, à l'équipe rédactionnelle de Daily Star, nous pensons qu'elle a été maltraitée. » La trentenaire et son partenaire, originaires de Londres (Angleterre), ont ouvert la porte de leur maison et de leur cœur à Lottie, une chienne retrouvée en Roumanie il y a 2 ans, cachée sous une palette.

Effrayée et paralysée du train arrière, la pauvre bête utilisait ses pattes avant pour traîner le reste de son corps. Heureusement, son cauchemar a pris fin lorsque les bénévoles de l'association Flori's Friends Rescue l'ont découverte et l'ont ramenée au Royaume-Uni.

Pour la sauver, un vétérinaire a été contraint d'amputer ses membres impuissants. À la suite de cette intervention salvatrice, Lottie a commencé à se déplacer à l'aide d'un chariot équipé de 2 roues. Étant donné son état, elle porte également des couches.

© Elodie Gueydon

« Elle est une source d'inspiration »

« Le fauteuil roulant remplace tout simplement ses pattes. Quand elle le voit, elle est si heureuse ! Elle peut courir et sauter, un vrai 4x4 », a indiqué Elodie. Cette amoureuse des animaux désirait plus que tout adopter un chien handicapé. Son vœu s'est exaucé, lorsqu'elle a repéré une photo de Lottie sur Facebook : un coup de foudre l'a frappé en plein cœur.

© Elodie Gueydon

Après maintes épreuves extrêmement douloureuses, la boule de poils âgée de 4 ans a entamé un nouveau chapitre de sa vie... sur une péniche ! Oui, Elodie et son compagnon ont construit leur petit nid douillet sur les flots.

Aujourd'hui, leur protégée a définitivement enterré ses mauvais souvenirs et se sent épanouie. « C'est la chienne la plus heureuse du monde, a confié sa propriétaire, elle est si gentille avec les humains et n'est plus du tout traumatisée. [...] Elle aime son bateau et sa vie. » Lottie a la chance de se balader plusieurs heures par jour et de jouer avec plein de copains, car sa « maman » est promeneuse de chiens.

L'organisme qui l'a sortie de la misère a exprimé sa joie, face aux progrès remarquables de cette petite boule de poils. « Elle a traversé une période horrible, a déclaré un porte-parole de l'association, elle est une source d'inspiration. »

