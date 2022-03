Une chienne ayant subi une grossesse nerveuse devient la maman d'adoption de 7 chiots ! (Vidéo)

Au Texas (États-Unis), une chienne répondant au nom de Lacey a subi une grossesse nerveuse. Peu de temps après, elle a adopté les chiots d'une autre femelle qui rencontrait des difficultés à s'en occuper.

« Lorsque notre Chienne de Saint Hubert, Belle, est entrée en travail, Lacey a décidé qu'elle allait avoir "un faux travail", et a commencé à porter une balle, à se nicher avec et à la secouer, a déclaré Nancy Boerner, éleveuse de chiens (Boerner's Bloodhounds) au Texas, je l'ai examinée et elle était très déprimée, elle a fait une montée de lait. »

Ce jour-là, Belle a donné naissance à 15 minuscules et adorables versions d'elle-même. Malheureusement, la jeune mère a eu du mal à répondre à tous leurs besoins. Comme elle ne pouvait pas s'occuper de toute cette petite tribu toute seule, sa propriétaire a eu l'idée de mobiliser Lacey, rapporte le quotidien britannique Mirror dans un article paru le 30 mars 2022.

15 chiots pour 2 mamans

Nancy a lentement transféré certains chiots et les a remis entre les pattes bienveillantes de la femelle Bouvier Bernois. « Elle est super heureuse et je suis sûre que Belle sera également très soulagée », a indiqué l'éleveuse.

Aujourd'hui, Lacey, qui rêvait d'avoir une portée, se retrouve maman adoptive de 7 jolies boules de poils. Les 8 autres sont dorlotées par leur mère biologique. « Je n'arrive pas à croire à quel point elle les aime », a confié Nancy.

Cette dernière a raconté son histoire sur son compte TikTok. Les vidéos montrant les 2 chiennes et les nouveau-nés ont conquis le cœur de milliers d'internautes. De nombreux commentaires positifs ont été déposés : « Elle a compris la mission », a écrit une personne ; « Elle était faite pour être mère », a commenté une autre.

C'est une grande aventure qui commence non seulement pour Belle et Lacey, mais aussi pour les petites créatures qui ont vu le jour dans ce nid de l'amour. Il ne fait aucun doute que ces 15 précieux trésors sont chouchoutés par des mamans formidables.

