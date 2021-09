Un jeune chien souffrant de nombreux problèmes de santé devient le meilleur ami d'un cochon

Lorsque les bénévoles d'un refuge l'ont recueilli, Winnie souffrait de nombreux problèmes de santé. Difficile pour ce chiot de se faire de nouveaux amis... Jusqu'au jour où Wilma, une truie, est entrée dans sa vie.

La vie n'a pas été tendre avec Winnie. Le petit chien, âgé de 6 semaines à son arrivée à Charlotte's Freedom Farm, a rencontré divers soucis de santé. Ses pattes et son sternum ne s'étant pas développés correctement, il aura besoin, à l'avenir, de subir des opérations chirurgicales importantes. En effet, le canidé ne se déplace pas correctement.

Ses sauveteurs sont contraints de le surveiller régulièrement. Winnie mourait d'envie de jouer avec les autres chiens du sanctuaire. Malheureusement, cette activité lui a été refusée pour sa sécurité. Ses congénères s'amusant trop « brutalement », ils risquaient de le blesser. Le chiot était en mal d'un camarade de jeu...

© Charlotte's Freedom Farm

Une rencontre qui a changé la vie du chiot

Mais un jour, son vœu le plus cher a été exaucé. Les bénévoles ont retrouvé une jeune truie errant seule dans la rue. Personne ne sait d'où provient l'animal, mais les soigneurs ont supposé qu'il s'était échappé ou était tombé d'un véhicule de transport. Quoi qu'il en soit, il a été transporté à Charlotte's Freedom Farm.

© Charlotte's Freedom Farm

Wilma a rapidement trouvé sa place au sein du refuge. « Elle a compris comment sauter sur le canapé et adore faire ça », a expliqué l'un des membres du personnel au Dodo.

Dès son arrivée, Wilma a eu le coup de foudre pour Winnie. Elle a décidé de le choisir comme meilleur ami officiel !

© Charlotte's Freedom Farm

Une amitié solide

« Ils se sont rencontrés juste au moment où elle est arrivée et se sont mis à jouer ensemble en quelques minutes », a poursuivi le volontaire. Le duo, aujourd'hui inséparable, passe toutes ses journées à se balader, s'amuser (en sécurité, toujours sous la surveillance des bénévoles pour le bien-être du chiot) et à se câliner. Winnie et Wilma apprécient chaque minute passée ensemble.

© Charlotte's Freedom Farm

La truie était exactement ce dont le jeune chien avait besoin : un meilleur ami. En retour, il l'a aidée à s'installer dans sa nouvelle maison et à se sentir à l'aise. Leurs bienfaiteurs espèrent que leur amitié durera, même quand Wilma deviendra beaucoup plus imposante que Winnie. Pour l'instant, ils ne se quittent pas d'une patte ; tout le monde adore les voir s'épanouir et grandir ensemble.

© Charlotte's Freedom Farm