Une chienne au museau mutilé et ayant survécu à un cancer prend sa revanche sur la vie

Dirofilariose, cancer, mâchoire fracturée et nécrosée… La liste des maux dont souffrait Mila était longue et les traitements nécessaires longs et coûteux, mais cette chienne s’est constamment accrochée à l’espoir de remonter la pente. D’autant plus qu’une association de protection animale et un pilote bénévole lui ont tendu la main au moment où elle en avait le plus besoin.