Une chienne accidentée devient la nounou préférée des chatons en détresse que sa maîtresse accueille

Sabii Hector vit en Jamaïque, où elle est mère d’accueil pour l’association Montego Bay Animal Haven. En octobre 2022, elle avait secouru et adopté Mocha, une chienne grièvement blessée à la patte lors d’un accident de la route. Malgré ce qui venait de lui arriver, elle faisait montre d’un courage et d’une détermination remarquables. Sabii Hector savait qu’elle avait affaire à un chiot hors du commun. Les vétérinaires avaient d’abord pensé qu’il fallait l’amputer, mais Mocha n’en avait pas eu besoin. Sa patte avait pu être sauvée.



Sabii Hector

La chienne s’en était parfaitement remise. Mieux encore, elle s’était mise à aider d’autres animaux en détresse. Elle avait commencé par Grogu, un chaton arrivé chez Sabii Hector alors qu’il n’était âgé que de 4 jours. « Au début, je l’ai tenu éloigné d’elle parce que je ne savais pas comment elle réagirait, mais cela n’a duré qu’une journée. Elle l'a d'abord reniflé, puis lui a léché le visage et était très attentionnée à son égard », raconte la bénévole à The Dodo.



Sabii Hector

Elle s’est comportée en véritable maman à l’égard de Grogu, alors qu’elle n’avait jamais eu de petit. A chaque repas, elle l’observait attentivement et attendait qu’il finisse pour nettoyer le lait autour de sa bouche.

Grogu a grandi, devenant un chat heureux et épanoui en grande partie grâce à elle. Il a été adopté par une famille habitant la Pennsylvanie, aux Etats-Unis.



Sabii Hector

Mocha fait la même chose avec tous les chatons que Sabii Hector accueille. Etrangement, elle semble moins intéressée par les chiots.

« Elever des chatons l’a aidée à recevoir l’amour et l’attention qu'elle n'avait pas pu connaître »

La chienne ne se contente pas de s’assurer que ses petits protégés félins finissent leurs repas et de les réconforter. Elle leur apprend aussi à bien se comporter et à rester en sécurité. « Si elle trouve que les chatons sont un peu trop turbulents lorsqu’ils jouent, elle les sépare », explique ainsi sa maîtresse. Elle intervient également quand un chaton plus âgé bouscule un jeune congénère. « Elle m'a aidée à accueillir et à élever 20 à 30 chatons depuis l'année dernière », estime Sabii Hector.



Sabii Hector

« Je pense qu'élever des chatons a aidé Mocha à recevoir cet amour et cette attention qu'elle n'avait pas pu connaître au cours de ses premières semaines de vie, et elle est devenue une chienne naturellement protectrice. Elle n'aime pas voir quelqu'un être méchant ou faire du mal à ses bébés », conclut la bénévole.

A lire aussi : Un garçon de 13 ans remporte un concours en inventant un jouet pour chiens les aidant à rester hydratés pendant qu'ils jouent



Sabii Hector