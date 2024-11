Une chienne abandonnée sur une route très fréquentée trouve un nouveau foyer pour la vie grâce à l’aide de la police

Le 16 octobre dernier, une équipe de police de Darlington près de Durham dans le nord-est de l’Angleterre, effectuait une patrouille de nuit lorsqu’elle a reçu un signalement inquiétant. Des conducteurs avaient remarqué une chienne terrifiée qui se précipitait dans la circulation de l'A66, une des routes les plus fréquentées de la région.

Une collision évitée in extremis

Comme le rapporte The Northern Echo, le sergent Chris Smith et son équipe se sont immédiatement rendus sur place et ont réussi à récupérer la boule de poils juste à temps pour la sauver d'une collision avec un véhicule qui passait.

Darlington Police / Facebook

La chienne a ensuite été ramenée dans le fourgon de police par l'officier afin de la mettre en sécurité. Il s’agissait désormais de tout faire pour retrouver ses propriétaires. Grâce à sa puce d’identification, les policiers ont vite appris que la chienne perdue s’appelait Narla. Un appel désespéré a aussi été lancé pour retrouver ses propriétaires, en vain.

Darlington Police / Facebook

« Malgré les innombrables efforts d'Andy, le gardien des chiens, pour retrouver ses premiers propriétaires, personne ne s'est manifesté pour la réclamer. Coincée dans un chenil pendant des semaines, l'avenir s'annonçait sombre pour Narla. », a expliqué la police de Darlington sur Facebook avant d’annoncer une merveilleuse nouvelle.

Une nouvelle vie pour Narla

L’histoire de Narla ne s’arrêtait effectivement pas là ! Étant donné que personne ne s’était manifesté pour réclamer la chienne, Kim Harrison, une PCSO de Darlington (« police community support officer » ou « agent de soutien communautaire de la police » en français) est intervenue en décidant de lui donner un foyer pour toujours.

Darlington Police / Facebook

Depuis son arrivée dans sa nouvelle maison, la boule de poils « obtient tout l'amour et les soins qu'elle mérite ». Les photos de la publication Facebook annonçant cette bonne nouvelle montrent d’ailleurs une Narla très heureuse, allongée sur une couverture moelleuse et entourée de ses nouveaux jouets.

Darlington Police / Facebook

Après avoir remercié le « sergent Smith pour sa rapidité d'action », « Andy le gardien des chiens pour sa persévérance et son dévouement » et bien sûr Kim Harrison, la nouvelle maîtresse de Narla, la police de Darlington a joliment conclu : « Nous aimons les fins heureuses. » Et nous aussi !