Un policier sauve une chienne maltraitée et l'adopte quelques semaines après sa guérison

Un mois après le sauvetage d’une chienne victime de maltraitance, cette dernière est non seulement sur la voie de la guérison, mais elle a en plus trouvé une nouvelle famille aimante. C’est celle de l’un des policiers lui ayant porté secours.

Un nouveau nom pour une nouvelle vie ; Dice devient Trilly… Une chienne sauvée d’un propriétaire maltraitant a désormais une famille bienveillante qui l’aidera à se remettre de ses traumatismes, rapportait KPTV le jeudi 6 juin.

Tout avait commencé par un appel téléphonique reçu par le bureau du shérif du comté de Washington, en Oregon (Etats-Unis), le dimanche 5 mai dernier. La personne en question, qui habite Aloha, demandait aux forces de l’ordre de venir chercher la chienne qu’il détenait car elle avait été victime de maltraitance. D’après l’interlocuteur des policiers, elle souffrait de blessures infligées par son ancien propriétaire, qui la lui avait confiée dans cet état.



Washington County Sheriff’s Office

Plusieurs adjoints du shérif, dont Aaron W. Armstrong, s’étaient aussitôt rendus sur les lieux pour constater que la chienne présentait effectivement des lésions au niveau du visage, de la tête et du cou. Par ailleurs, ses vibrisses étaient brûlées et elle était totalement terrifiée, restant recroquevillée dans un coin.

L’appelant a tout de suite accepté de céder la chienne, qui s’appelait alors Dice, aux autorités pour qu’elle puisse être soignée et placée. L’adjoint Armstrong et ses collègues l’ont emmenée aux urgences vétérinaires, puis l’enquête a débuté.

Elle a permis aux policiers d’avoir la confirmation que la personne à l’origine des blessures était bien le premier propriétaire. Ce dernier a été identifié comme étant un certain Brandon Ash, âgé de 41 ans et originaire de Beaverton. Il a été arrêté et sera poursuivi pour « maltraitance animale au premier degré, négligence envers les animaux au premier degré et négligence envers les animaux au deuxième degré », indiquait le Washington County Sheriff’s Office dans un communiqué.

Un nouveau départ aux côtés de l’un de ses sauveurs

Le shérif-adjoint Armstrong dit être tombé sous le charme de Dice pendant les investigations. L’idée de l’adopter germait dès lors dans son esprit, et il est passé par toutes les voies légales pour la concrétiser.



Washington County Sheriff’s Office

L’adoption a été officialisée et annoncée un mois après le sauvetage de la chienne, qui s’appelle désormais Trilly et mène une vie épanouie dans sa nouvelle maison.

Aaron W. Armstrong a tenu à remercier les équipes de la clinique vétérinaire Tanasbourne et du refuge Bonnie L. Hays Animal Shelter pour leur aide.

Washington County Sheriff’s Office