Une chienne abandonnée sans ses chiots après les avoir mis au monde. Le refuge tente l'impossible pour les réunir

Quand une association californienne a recueilli une chienne, ils ne comprenaient pas pourquoi elle était aussi déprimée. Ce n’est qu’après son examen par un vétérinaire qu’ils en ont découvert la raison. On l’avait privée de ses petits.

Les anciens propriétaires de Cora ont décidé, du jour au lendemain, qu’ils n’en voulaient plus. Ils se sont séparés de la chienne, qui a été prise en charge par l’association Marin Humane Society, dont le refuge se situe à Novato, dans l’Etat de la Californie.

Cora semblait totalement abattue, raconte Animal Channel. Le fait d’avoir été abandonnée avait, bien évidemment, de quoi la rendre triste et la désorienter, mais la chienne était dans un état de dépression si profond que les bénévoles se demandaient s’il n’y avait pas autre chose à l’origine de ce mal-être. Elle restait dans son coin et n’interagissait quasiment pas.

Peu après son arrivée au refuge, Cora a été examinée par un vétérinaire. Et là, les choses sont devenues beaucoup plus claires. Le spécialiste a découvert que la chienne avait récemment mis bas. Elle avait des chiots dont elle était privée. Voilà pourquoi elle paraissait anéantie.

L’équipe de la Marin Humane Society a compris que ses anciens maîtres avaient décidé de garder les petits chiens et de se débarrasser de leur génitrice. Celle-ci avait pourtant besoin d’eux, et vice versa.

Des retrouvailles poignantes entre une mère et ses petits

Les bénévoles se sont alors rendus chez ces personnes et, après de longues tractations, ont réussi à les convaincre de les laisser emmener les chiots, pour qu’ils puissent retrouver leur maman.

La vidéo ci-dessous montre les émouvantes retrouvailles entre Cora et sa progéniture, dans son box au refuge. Dès qu’elle a reconnu ses chiots, son attitude a totalement changé. La chienne amorphe et profondément triste a instantanément retrouvé sa joie de vivre et n’a cessé de remuer la queue.

A lire aussi : Chaque soir depuis la naissance du bébé de la famille, ce chien s'assure que rien ne lui arrive pendant son sommeil

Comme Cora, les chiots ont été nommés en référence à des personnages de la série britanniques « Dowtown Abbey » : Molesley, Branson, Edith et Carson.