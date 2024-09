Une chienne abandonnée qui veillait sur son chiot dans la rue reçoit l'aide dont elle a toujours rêvé

Aux États-Unis, Detroit Dog Rescue a partagé l’histoire d’une chienne et de son chiot abandonnés ensemble dans la rue. Le 4 septembre, l’organisation a publié une photo sur Facebook qui a profondément bouleversé les internautes.

Les amoureux des animaux ont été émus par l’histoire d’une chienne qui a « fait de son mieux » pour protéger son chiot, après avoir été abandonnés tous les 2 dans la rue. Les boules de poils, qui arboraient un corps maigre, ont été trouvées sur le trottoir. Le jeune chien était recroquevillé sur le sol, à côté de sa mère.

Comme l’indique l’équipe de Detroit Dog Rescue, qui les a pris en charge, les canidés sont « restés ensemble, malgré tant d’obstacles ». Après avoir veillé sur son précieux trésor sur pattes à l’extérieur, la chienne a laissé les bénévoles prendre soin d’eux.

La chienne et son chiot ont besoin de soins

Depuis leur découverte, la maman et son petit sont chouchoutés par leurs sauveurs. « Maintenant, c’est notre travail de les aider », indiquent ces derniers sur la page Facebook de l’association. Désormais en sécurité, ils reçoivent tous les soins dont ils ont besoin.

Selon un article partagé sur le site web de Newsweek, les animaux sont concernés par plusieurs problèmes de santé. Le chiot est notamment atteint de la teigne.

À la suite de leur sauvetage, Detroit Dog Rescue a lancé un appel aux dons. De plus, l'organisme a demandé à sa communauté de trouver un nom pour la mère et son fils.

En quête de noms

Sur le célèbre réseau social Facebook, la publication racontant leur histoire a suscité plus de 1 400 réactions et a été partagée des centaines de fois. De nombreux internautes ont remercié les sauveteurs.

« Les humains ne méritent pas les animaux. Merci pour tout ce que vous faites », écrit une dénommée Michele. « Ils ont de la chance d’être avec vous », commente un autre utilisateur.

Pléthore de personnes ont joué le jeu en proposant des noms, comme « Bonnie » et « Clyde » ; « Betty » et « Bam Bam » ; ou encore « Mocha » et « Coffee ». Pour l’instant, nous ne savons pas quels prénoms ont éventuellement été choisis par les membres de l’organisation.

Quoi qu’il en soit, la chienne et son chiot sont maintenant en sécurité. Grâce à ce sauvetage, ils pourront avoir une vie meilleure.