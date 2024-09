Afin d’aider son chien d’assistance à surmonter un traumatisme, une femme lui offre un chat de soutien émotionnel qui devient instantanément son âme sœur

Destinée à devenir une chienne d’assistance pour sa maîtresse, Bear a dû malheureusement renoncer à sa carrière. Depuis une mauvaise rencontre, la boule de poils est en effet traumatisée et souffre d’une grave anxiété. Pour l’aider à traverser cette épreuve, sa maîtresse a voulu lui présenter un ami : Niko, un gentil chat noir et blanc. L’alchimie entre les 2 animaux a été aussi parfaite qu’instantanée. Depuis, Bear et Niko ne se quittent plus !

Souvent décrits comme des ennemis mortels, les chiens et les chats peuvent pourtant parfaitement s’entendre. Ils peuvent même devenir les meilleurs amis du monde et s’apporter mutuellement beaucoup de réconfort lorsqu’ils en ont besoin. C’est en tout cas ce dont a pu bénéficier Bear, une femelle Berger Australien récemment traumatisée par un incident dans un magasin de Californie (États-Unis).

Une retraite anticipée

Bear est arrivée chez Amelia, sa maîtresse, alors qu’elle n'avait que 4 mois. La jeune femme de 22 ans souhaitait à l’époque qu’elle devienne son animal d’assistance, c’est pourquoi elle l’a entraînée dans ce but. Une malencontreuse rencontre allait toutefois changer ses plans initiaux...

Ok-Marionberry-3109 / Reddit

« Quand elle avait un an et demi et qu'elle était presque à la fin de sa formation, nous avons rencontré 3 faux chiens d'assistance agressifs dans un magasin qui n'accepte pas les animaux de compagnie. Ces chiens sont sortis de nulle part, le dernier s'approchant incroyablement près de Bear au bout de sa laisse rétractable pour essayer de l'attaquer », a expliqué Amelia à Newsweek.

Ok-Marionberry-3109 / Reddit

Depuis, Bear a peur de tous les chiens et elle est devenue très anxieuse. Sa maîtresse a donc dû se résoudre à lui retirer son travail d’assistance. Bouleversée, la chienne restait à la maison et devait prendre des médicaments contre l’anxiété. Ses maîtres ont alors jugé préférable de lui trouver un ami à la place.

Des âmes sœurs

En surfant sur le net, les maîtres de Bear sont tombés sur une publication en ligne à propos d’un chat noir et blanc nommé Niko et ils ont décidé qu’il serait parfait pour la chienne. Ils ne s’étaient pas trompés : entre Niko et Bear et la magie a tout de suite opéré. La chienne et le chat sont instantanément devenus les meilleurs amis du monde.

Ok-Marionberry-3109 / Reddit

Pour témoigner de cette belle relation, Amelia a partagé dans une publication Reddit quelques clichés volés des 2 amis. On voit ainsi Bear et Niko se câliner, jouer ensemble ou encore dormir l’un près de l’autre.

« J'ai offert un chat à mon chien après qu'il ait souffert d'anxiété suite à un incident et ils sont devenus instantanément des âmes sœurs », peut-on lire dans la légende.

Ok-Marionberry-3109 / Reddit

Niko n’a pas complétement réglé les problèmes d’anxiété de Bear qui a toujours des crises de panique à chaque fois qu'elle voit un autre chien, mais il lui apporte beaucoup de réconfort au quotidien. Une belle amitié qui continuera certainement à aider la chienne à surmonter son traumatisme dans l’avenir !