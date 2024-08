Ces chiens abandonnés suivent la voiture de leur maître sous le regard ému des bienfaiteurs (vidéo)

Pour diverses raisons, certains propriétaires décident d’abandonner leur animal de compagnie après plusieurs mois de vie commune. Quand Coco et Sunshine ont été laissés dans un refuge, ils n’ont pas tout de suite compris ce qui se passait. Ils ont suivi la voiture de leur propriétaire à travers le grillage du refuge, mais celui-ci ne s’est pas retourné pour les récupérer.

Les membres de Mercy Full Project, organisme de sauvetage basé à Tampa, en Floride (États-Unis), ont assisté à une scène désolante au mois de mai dernier. Coco et Sunshine, 2 Labradoodles confiés à leurs soins, ont regardé leur maître quitter le parking du refuge avec confusion. À ce moment, ils ne savaient pas qu’ils ne le reverraient plus jamais.

Cet « adorable » duo de chiens a été déposé au refuge pour des raisons non communiquées. Le personnel a accepté de les prendre en charge et leur propriétaire a quitté les lieux. Âgés de 2 ans, les canidés n’avaient jamais posé une patte dans un chenil et étaient confus en voyant leur propriétaire partir sans eux.

@mercyfullproject / TikTok

Des images poignantes

Coco et Sunshine ne l’ont pas quitté des yeux jusqu’à ce qu’il grimpe dans son véhicule. Lorsqu’il a démarré celui-ci, les quadrupèdes l’ont suivi à travers le grillage. Ils semblaient anxieux, perturbés par cette situation sur laquelle ils n’avaient aucun contrôle. Cette scène déchirante relayée par Newsweek a été filmée par le personnel du chenil, puis partagée sur les réseaux sociaux.

Pour les sauveteurs, la publication de ce triste clip était le moyen de provoquer un électrochoc. Ils souhaitaient rappeler que l’acte d’abandon n’a rien d’anodin en montrant la « triste réalité de confier ses chiens à un refuge pour animaux ».

Des nouvelles réconfortantes

Les internautes ont été particulièrement touchés en découvrant le duo : « Mon cœur vient de se briser en mille morceaux. Je prie pour qu'ils trouvent un foyer aimant pour toujours » écrivait une femme. Son souhait, mais aussi celui de centaines d’autres personnes, a été exaucé environ un mois après l’admission des quadrupèdes.

Le refuge postait une nouvelle vidéo, beaucoup plus joyeuse cette fois, puisqu’on apprenait qu’ils avaient rejoint ensemble leur famille pour la vie pour écrire un nouveau chapitre de leur histoire.

