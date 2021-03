Une chienne abandonnée parce qu’elle tirait en laisse risque le pire

La propriétaire d’une chienne appelée Jackie n’en voulait plus parce qu’elle se comportait mal lors des promenades en laisse. Elle a décidé de s’en séparer et l’animal a atterri dans un refuge où l’heure prévue de son euthanasie approche à grands pas.

Bien des mauvaises habitudes peuvent être corrigées chez les chiens, avec du travail et de la patience. Tirer en laisse fait partie de ces défauts auxquels il est possible de remédier. Ce qui est certain, c’est que cela ne peut être un prétexte pour se séparer de son compagnon et le condamner.

C’est pourtant ce qui est arrivé à Jackie, une chienne de 3 ans. Adoptée alors qu’elle n’était encore qu’un petit chiot, elle a été abandonnée par sa maîtresse le 30 décembre 2020. Cette dernière avait fini par l’amener au refuge New York Animal Care Centers de Brooklyn. Un établissement qui pratique l’euthanasie, d’après Pet Rescue Report.

Du jour au lendemain, Jackie s’est retrouvée seule et dans un environnement qu’elle ne connaissait pas. Terrifiée et ne comprenant pas ce qui lui arrivait, elle restait dans un coin et refusait de s’alimenter. Personne, parmi les potentiels adoptants qui visitaient le refuge, ne s’intéressait à elle.

« Elle semble vous regarder avec espoir », à la recherche d'un réconfort

La chienne donnait l’impression de chercher à être invisible. Elle fuyait les regards et se cachait autant qu’elle le pouvait. Quelques jours plus tard, elle a commencé à apprécier les friandises et les sorties, mais avait encore du mal à faire confiance.

« Elle semble vous regarder avec espoir, cherchant le réconfort dont elle a si désespérément besoin », raconte une bénévole au refuge.

La date de son euthanasie a été fixée au 15 mars. Militants et organisations telles que Dogs Lives Matter - Saving NYC Dogs se sont mobilisés pour tenter la sauver, notamment en appelant à partager ses photos et vidéos en masse afin de lui trouver une nouvelle famille.

