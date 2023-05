Une chienne abandonnée dans une cage mobilise toute une équipe de bénévoles décidées à la sauver et rassurer

Informée de la détresse d’une chienne découverte abandonnée et enfermée dans une cage, une association a déployé tous les moyens dont elle disposait pour lui porter secours. Son équipe a travaillé d’arrache-pied pour aider l’animal à oublier ses craintes et à comprendre qu’elle ne lui voulait que du bien.

Natalie n’est plus du tout la chienne terrifiée et nerveuse découverte enfermée dans une cage. Quelques semaines après son sauvetage et sa prise en charge par une association, elle a eu droit à un nouveau départ au sein d’une famille aimante, relate The Dodo.

Cette femelle Pitbull avait été abandonnée dans une cage au bord d’une route fréquentée à Tampa, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis). Un passant s’en est aperçu et, inquiet en voyant cet animal terrorisé et tournant en rond derrière les barreaux métalliques, il en a tout de suite informé l’association locale de protection animale, la Humane Society of Tampa Bay.



Humane Society of Tampa Bay

Cette dernière a envoyé des bénévoles sur place, qui ont constaté qu’en plus d’être livrée à elle-même et emprisonnée, la chienne n’avait ni eau ni nourriture à sa disposition.

« Tout le monde est passé à l’action », raconte Regan Blessinger, responsable marketing et contenu à la Humane Society de la baie de Tampa.

La malheureuse chienne, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, se montrait très craintive à l’approche de ses bienfaiteurs. Elle restait dans un coin de la cage et refusait de se laisser toucher. Toutefois, dès que l’équipe de l’association l’a libérée, son attitude a totalement changé comme par magie. « Elle a remué la queue quand elle s’est retrouvée à l’extérieur de la cage », dit Regan Blessinger.



Humane Society of Tampa Bay

Un foyer aimant pour Natalie

La chienne, qui a été appelée Natalie, a été emmenée au centre vétérinaire de l’organisation. Elle y a été dûment examinée, lavée, nourrie et réhydratée, avant de se voir offrir un coin douillet où elle a eu tout le temps de se reposer.

Le personnel a tout fait pour l’aider à se sentir en sécurité. La chienne s’est détendue et a ainsi révélé sa personnalité attachante et affectueuse. Elle s’est mise à jouer avec tout le monde et à réclamer des câlins.

A lire aussi : Sassy et Shadow, chienne et chat inséparables, ont exaucé leur rêve de rester ensemble pour toujours



Humane Society of Tampa Bay

Un mois après son arrivée au refuge, Natalie l’a quitté aux côtés de ses nouveaux propriétaires. L’association lui a, en effet, trouvé une famille pour toujours.