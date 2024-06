Après avoir cru son chien euthanasié, Kristie découvre un an plus tard qu'il est vivant et mène une bataille pour le récupérer

Kristie a dû prendre la lourde décision de faire euthanasier son chien suite aux recommandations des vétérinaires. Mais lorsqu’elle a déposé l’animal dans une clinique, le personnel a décrété qu’il pouvait être sauvé sans en avertir sa maîtresse. Laquelle l’a découvert sur un site internet et se bat aujourd’hui pour le retrouver.

Kristie Pereira, propriétaire d’un chien nommé Beau, vit des montagnes russes émotionnelles depuis plusieurs mois. Au début de l’année 2023, elle a appris que son chien était gravement malade et qu’il devait être euthanasié. Mais il y a quelques jours, elle l’a découvert à l’adoption sur le site d’une association. Heureuse de le revoir, elle a vite déchanté quand les membres de l’organisme lui ont interdit de récupérer l’animal.

Kristie a pourtant longuement espéré pouvoir sauver son canidé qu’elle aimait tant. Elle l’avait adopté à Lost Dog & Cat Rescue Foundation, au Maryland (États-Unis) en 2022 et avait noué un lien très fort avec lui par la suite, précisait LAD Bible.

Une nouvelle dévastatrice

Malheureusement, ce bonheur a été de courte durée, car le chien a développé une maladie un an plus tard. Son foie dysfonctionnait et après plusieurs traitements infructueux, les vétérinaires ont supposé que la pathologie était neurologique.

L’étape suivante consistait à faire passer des tests supplémentaires au quadrupède, mais ceux-ci étaient extrêmement onéreux, soit plus de 11 mille euros. Une somme que Kristie n’avait pas, d’autant plus que les spécialistes n’étaient pas certains que les examens permettraient de déceler l’origine du problème. Ils lui ont donc fait comprendre que dans cette situation, la seule option possible était l’euthanasie.

© Kristie Pereira

Une situation difficile

Kristie a expliqué que les vétérinaires avaient été convaincants et qu’ils avaient posé cette solution comme si c’était la dernière : « Vous savez, après leur avoir parlé, j'ai vraiment cru que je prenais la bonne décision » affirmait la femme dans une interview. Elle a donc programmé le terrible rendez-vous et a déposé son chien au bureau des services animaliers du comté de Montgomery en lui faisant ses adieux.

Kristie n’a pas été témoin de la procédure et est simplement rentrée chez elle le cœur en miettes. Toutefois, un an après, en scrutant le site internet d’un refuge, elle a découvert que Beau n’avait jamais été euthanasié. Au contraire, il avait bénéficié d’une opération financée par une cagnotte participative.

© Kristie Pereira

Elle a donc contacté l’organisation dans le but de le réadopter, mais celle-ci a catégoriquement refusé : « LDCRF ne rend pas les animaux de compagnie à d'anciens propriétaires qui les ont abandonnés pour l'euthanasie » écrivait l’organisme dans un communiqué. Malgré les explications de la femme, l’association campe sur ses positions. Kristie poursuit donc son combat pour récupérer son fidèle ami Beau.