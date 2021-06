Une célèbre photographe abandonne sa carrière pour soigner des chiens malades dans la forêt

Certaines personnes sont prêtes à tout abandonner par amour pour les animaux. C’est l’acte remarquable qu’a réalisé Daria Pushkareva. La photographe a quitté la capitale russe pour s’installer dans une forêt avec des centaines de chiens.

Daria Pushkareva n’appréciait plus son côté « bourreau de travail ». Considérée comme l’une des meilleures photographes de mariage de Moscou, elle avait pour clients des hommes d’affaires et des politiciens. « Je n’avais toujours pas de vacances et pourtant, j’en avais désespérément besoin. Je me suis enfermée au travail et la seule joie que j’éprouvais était celle de produire des photos impressionnantes », a déclaré l’artiste à Bored Panda.

Un jour, elle a décidé de se remettre complètement en question.

Une passion pour les animaux qui n'a cessé de croître

Daria Pushkareva s’est souvenue de son enfance, des discussions avec ses camarades de classe concernant leur avenir professionnel. Dès son plus jeune âge, elle envisageait de s’occuper d’un refuge pour chiens. Un rêve qui n’a cessé de croître au fil des années.

« Ayant grandi sans père, ma mère travaillait très fort et nous n’avions pas de chien », a-t-elle confié. « Ma mère a compris qu’avoir un chien aurait été un fardeau supplémentaire pour elle-même. »

Le sauvetage des chiens a commencé lorsqu’elle a découvert un article relatant l’histoire d’un chiot avec un œil en moins, placé dans un refuge. 10 000 roubles (soit plus de 100 €) étaient nécessaires pour une visite chez un spécialiste, rapporte Ipnoze. Daria Pushkareva et son époux ont donc adopté et soigné la petite boule de poils délaissée par tous. Le couple a fini par sauver un chien après l’autre.

Des centaines d'animaux sauvés

Daria Pushkareva et son compagnon ont accueilli des centaines d’animaux dont personne n’a voulu. Comme leur famille s’est agrandie, ils ont acheté une maison à côté de la forêt, à 160 km de Moscou. « Nous dépensons toutes nos finances pour les animaux, et il n'y a jamais assez d'argent pour assurer le confort humain. Heureusement, nous n'avons pas besoin de cela pour être heureux », a révélé la Russe au grand cœur.

Petit à petit, le duo a appris à gérer des animaux jugés difficiles et a acquis une certaine expérience vétérinaire. Leur foyer au cœur de la nature constitue un havre de paix pour leurs chiens.

« Nous les aimons et leur consacrons notre vie », a dévoilé Daria Pushkareva. « Pour nous, ce sont des membres de la famille. Ils resteront avec nous pour toujours. »