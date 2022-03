Une caméra de surveillance capture l'amitié magnifique entre une employée de bureau et les chiens errants du quartier

Une caméra de surveillance capture l'amitié magnifique entre une employée de bureau et les chiens errants du quartier

En arrivant chaque matin sur son lieu de travail, Nino passe un petit moment avec les chiens errants du quartier pour qu’ils se sentent aimés. L’amitié qui la lie à ces quadrupèdes lui fait autant de bien qu’à eux.

Ils attendent tous les jours sa venue avec une grande impatience. Les chiens errants ne manqueraient leur rendez-vous matinal avec Nino Tabatadze pour rien au monde. L’un de ces moments de complicité partagée a d’ailleurs été filmé, comme le raconte The Dodo.

Nino Tabatadze travaille dans un magasin, quelque part en Géorgie. Tous les matins, lorsqu’elle arrive sur son lieu de travail pour ouvrir la boutique, elle a droit à un comité d’accueil des plus joyeux. Les chiens errants qui vivent dans cette rue la connaissent très bien, car elle prend soin d’eux.

La jeune femme ne fait pas que leur donner à manger et à boire. Elle veille à ce qu’ils ne manquent de rien et surtout à ce qu’ils comprennent qu’ils comptent, eux aussi. Grâce à Nino Tabatadze, ils se sentent aimés et en sécurité.

Début février, la Géorgienne a posté sur Facebook une vidéo offrant un aperçu de cette belle relation qui les unit. Une séquence pleine de tendresse, capturée par la caméra de surveillance installée devant l’entrée de l’immeuble où se trouve le magasin.

« L'amitié avec eux m'apporte un grand bonheur »

On y voit Nino Tabatadze arriver devant la boutique et s’apprêter à en ouvrir les portes, puis un premier chien la rejoindre en remuant la queue. Un 2e vient à son tour lui faire la fête. Tous 2 attendent sagement leur amie devant l’établissement, qui en ressort pour passer quelques minutes avec eux à les caresser et leur tenir affectueusement les pattes.

A lire aussi : Une amoureuse des animaux consacre son temps libre à localiser les chiens disparus avec son drone



Nino Tabatadze / Facebook

« L'amitié avec eux m'apporte un grand bonheur », confie l’intéressée, dont la vidéo totalise plus de 5000 vues sur le réseau social.