Une cage piège constitue l'ultime espoir pour le maître d'une chienne disparue lors d'un évènement musical

Claudio était rentré chez lui en Italie sans Piuma à contrecœur. La chienne s’était volatilisée alors qu’ils prenaient part à un festival musical organisé dans l’Indre, et l’homme ne l’avait plus revue malgré ses incessants efforts.

C’est le soulagement pour Claudio et pour les habitants de Villegongis qui l’ont aidé à retrouver sa chienne disparue. L’animal est, en effet, en sécurité après avoir erré dans et autour de la commune indrienne pendant 2 longs mois, rapportait Closer.

En mai dernier, Claudio était venu d’Italie en compagnie de sa chienne Piuma pour prendre part au Teknival de Villegongis, un festival de musique tekno.

Tout allait bien jusqu’à la disparition de la croisée Berger de Maremme et des Abruzzes / Berger Australien âgée de 7 ans. Pendant des jours, son maître avait remué ciel et terre, mais l’animal restait désespérément introuvable.



Jehanne Saccas / Facebook

C’est la mort dans l’âme qu’il avait dû se résoudre à rentrer en Italie sans sa fidèle amie à 4 pattes. Il restait toutefois en contact avec des habitants de la commune et des alentours, qui continuaient de la chercher. Les appels à témoins se poursuivaient sur les réseaux sociaux.

Repérée dans un champ

Aucune piste crédible ne s’était présentée pour Claudio jusqu’à ce précieux signalement émis par un agriculteur de Buzançais, commune située à une poignée de kilomètres à l’ouest du site du Teknival. Il a, en effet, aperçu la chienne dans son champ et en a avisé les Villegongissois mobilisés autour de la quête de Piuma.

Ces derniers se sont rendus dans le secteur désigné par le témoin et y ont installé une cage piège, avec de la nourriture à l’intérieur dans l’espoir d’y attirer la fugueuse.

La stratégie a porté ses fruits ; Piuma s’est, en effet, laissé capturer et était enfin en sécurité. L’une des habitants l’a prise en charge en attendant l’arrivée de Claudio, qui a été rapidement informé de la nouvelle et attend d’obtenir un congé pour la récupérer et la ramener à la maison.

La longue cavale de Piuma s’est donc terminée et elle n’a plus rien à craindre. Les retrouvailles tant attendues avec son humain pourront très bientôt avoir lieu.