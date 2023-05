Une association vole au secours d'un chien abandonné par ses maîtres et laissé sans eau pendant un mois

Voisins et association ont sauvé la vie d’une chienne laissée sans eau ni nourriture par ses propriétaires pendant des semaines. Ces derniers ont récemment eu à répondre de leurs actes devant la justice et ont finalement été condamnés.

La souffrance de Bindi avait pris fin avec l’intervention de la RSPCA d’Australie-Occidentale (RSPCA WA), qui avait secouru et soigné cette chienne négligée par sa propre famille. Elle est aujourd’hui en bonne santé grâce à l’association, mais aussi aux voisins qui lui donnaient à boire et à manger et avaient prévenu les bénévoles. Un récit rapporté par 7News Australia.

Fin 2022, le voisinage était inquiet pour Bindi, croisée Staffordshire Bull Terrier d’un an. Du 9 novembre au 11 décembre, la chienne était seule dans la cour arrière de ses maîtres à Bindoon, ville australienne située à une soixantaine de kilomètres de Perth.



Pendant sa longue absence, le couple avait laissé l’animal sans eau ni nourriture. Dès qu’ils s’en étaient aperçus, les habitants avaient commencé à lui faire passer de quoi boire et manger par-dessus la clôture. Sans cela, la pauvre chienne n’aurait pas pu tenir le coup.

Les voisins avaient alerté l’association locale de protection animale, la RSPCA WA, qui avait envoyé un enquêteur sur les lieux. Celui-ci avait pris Bindi en charge et emmenée au refuge, où elle avait reçu soins et attention.



Les maîtres de la croisée Staffie se sont présentés le vendredi 5 mai 2023 devant la Cour des magistrats de Joondalup. Face au juge, ils ont reconnu n’avoir laissé à Bindi qu’une petite quantité de biscuits et d’eau. Ils ont également admis n’avoir chargé personne de s’occuper d’elle durant leur absence.

« L’issue aurait pu être tragique »

Le couple a été condamné à payer une amende de 9000 dollars australiens (5500 euros environ) et à une interdiction de détenir des animaux pendant 2 ans.



Kylie Green, enquêtrice en chef à la RSPCA WA, a dénoncé le « mépris total » dont les propriétaires de la chienne avaient fait preuve pour sa vie. « Laisser votre animal seul pendant des semaines sans soins appropriés est de la négligence pure et simple, a-t-elle déclaré. L’issue aurait facilement pu être tragique pour Bindi. Elle aurait pu mourir de soif, tomber malade ou se blesser, et ses maîtres ne l’auraient pas su ».

