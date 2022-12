Une association vole au secours d’oiseaux exotiques, de chiens et de chats laissés à l’abandon suite à la disparition de leur propriétaire (vidéo)

Les bénévoles d’Animal Rescue Corps, aux États-Unis, ont récemment fait la rencontre d’animaux affamés et livrés à eux-mêmes dans une maison vide. Leur propriétaire était décédée peu de temps auparavant, et tous avaient besoin d’aide. Ils reprendront, heureusement, du poil de la bête grâce au dévouement de l’association.

Au mois de novembre dernier, une quarantaine de perroquets, de chats et de chiens sont devenus orphelins du jour au lendemain. Leur propriétaire, Mme White, est morte soudainement. Son frère Chris, originaire de l’état d’Arizona, s’est alors rendu chez elle, mais ce qu’il y a découvert l’a laissé sans voix, comme le rapporte News Channel 5.

Des conditions de vie dangereuses

Plus de 40 animaux vivaient les uns sur les autres dans cette maison de Nashville. Celle-ci était « sale », et représentait même un danger pour toutes ces boules de poils et de plumes, puisqu’elle regorgeait « d’objets coupants », se remémore Michael Cunningham, membre d’Animal Rescue Force.

Ce sont d’ailleurs les bénévoles de cette association qui se sont déplacés chez Mme White, après qu’ils aient été contactés par Chris. Bien qu’ils soient habitués à sauver les animaux de conditions de vie difficiles, leur consternation reste intacte : « Si les gens ne savent pas prendre soin d’eux, ils ne devraient pas avoir d’animaux chez eux » confiait Michael Cunningham.

Sans les bénévoles, ces animaux ne seraient plus là

Si les 9 chats et 10 chiens avaient l’air d’être domestiqués, il n’était pas simple d’en dire autant pour les perroquets d’Amazonie et Gris du Gabon qui se trouvaient là. Ces derniers manquaient cruellement de socialisation, et n’auraient été utilisés qu’à des fins reproductives, selon les membres de l’association.

Désireux d’offrir à ces animaux une vie meilleure, les bénévoles les ont emmenés au sein de leur refuge d’urgence, à Gallatin. Ils y ont reçu des soins vétérinaires, et seront ensuite proposés à l’adoption.

A lire aussi : Sourd et quasi aveugle, ce chien sénior avait peu de chances d'être adopté, jusqu'à ce qu'un couple apprenne son histoire