Une association traque des camions de viande avec 27 chiens destinés aux marchés illégaux chinois et leur trouve une famille en Californie

Au total, ce sont 27 chiens, dont une majorité de Beagles, qui ont été récemment sauvés des abattoirs chinois par une organisation américaine, et qui s’apprêtent à commencer leur nouvelle vie aux Etats-Unis. Leur arrivée en Californie est prévue pour ces samedi et dimanche.

Ce weekend, 18 Beagles et 9 autres chiens devraient arriver à l’aéroport international de Los Angeles en provenance de Pékin, rapporte le New York Post. Un long voyage en avion de 14 heures, qui signifie le début d’une nouvelle existence pour ces canidés.

Les animaux ont été arrachés au commerce de la viande canine grâce aux efforts des membres de No Dogs Left Behind, une association new-yorkaise, aidés par des militants chinois pour la cause animale.

Cela faisait 10 mois que Jeffrey Beri et les autres activistes traquaient les camions, les circuits, les propriétaires d’abattoirs et les restaurateurs impliqués dans ce business cruel. Ils ont bravé les pressions, les difficultés et la pandémie de Covid-19 pour faire en sorte que l’opération soit couronnée de succès.

L’organisation a également bénéficié du concours des équipes de Beagle Freedom Project et de la Rescue Paw Foundation dans cette mission longue et complexe.

« Chacun de ces chiens est un ambassadeur du changement et fait partie d’une histoire qui ouvre les yeux des gens face à la cruauté animale », explique Kristine Wallace, représentante de No Dogs Left Behind, au New York Post.

Après leur sauvetage, les quadrupèdes ont été réhabilités, réhabitués à être touchés, soignés et aimés. Autrement dit, on les a préparés à devenir ce qu’ils auraient dû être et à connaître enfin la vie de famille qui devait être la leur dès le départ.

A lire aussi : Un chien fidèle parcourt 10 kilomètres pour rattraper et suivre le convoi du mariage de sa maîtresse

Peu après leur arrivée aux Etats-Unis, les 27 chiens pourront rejoindre leurs nouveaux foyers. Leurs adoptants vivent en Californie, mais aussi dans l’Etat voisin de l’Oregon et dans celui du Colorado.