Une association est en quête de fonds et d'une famille d'accueil pour un chien ayant survécu à plusieurs blessures par balles

Victime de cruauté, Arty a trouvé le courage et la force d’y survivre. Il s’agit à présent pour ce chien de surmonter son traumatisme et de se remettre totalement de ses blessures par balles pour commencer une nouvelle vie.

JaNell Mitchell est bénévole à Houston, dans l’Etat du Texas, où elle nourrit et soigne les animaux errants. Depuis des années, elle assiste à des choses terribles dans ce qui est surnommé le « couloir de la cruauté » (Corridor of Cruelty), une zone située dans le nord-est de la ville et où les chiens errants souffrent énormément.

On n’imagine pas « le nombre d'animaux qui sont jetés dans les rues de Houston, des chiens, des chats. Il y a tellement d'animaux qui sont dans le besoin », explique JaNell Mitchell à FOX 26. Elle et d’autres personnes engagées dans le bien-être animal s’y rendent quotidiennement pour leur venir en aide.

Parmi ces âmes meurtries figurent Arty, un chien passé tout près de la tragédie après avoir été blessé par arme à feu. « Nous nous sommes arrêtés et l'avons vu fouiller dans les poubelles », raconte la bénévole au sujet de ce chien qui avait été abandonné récemment. « Il a été vu en bonne santé, puis 2 jours plus tard, il était blessé », poursuit Dawn Venditelli, directrice de l’association locale Corridor Rescue.



Arty avait reçu non pas un, mais 3 tirs. Il « avait des éclats de balles logés dans son épaule gauche, dans sa zone pulmonaire et dans sa patte avant gauche. L'os est complètement brisé. On peut voir beaucoup de fragments de métal », détaille le Dr Carley Giovanella, la vétérinaire l’ayant examiné et traité.

« Il a vraiment de la chance que Corridor Rescue soit là »

Les bienfaiteurs d’Arty estiment malgré tout que ce chien s’en est bien mieux sorti que bon nombre de ses congénères errants. « Il a vraiment de la chance que Corridor Rescue soit là, dit la vétérinaire à ce propos. Ils ont pu le voir lorsqu'il s'est présenté pour la première fois avec ces blessures, afin que nous puissions le faire entrer et le soigner. »

Il s’en remet doucement. Entretemps, l’association lance un appel aux dons pour aider à financer ses soins et lui cherche une famille d’accueil.

Arty n’a perdu ni sa joie de vivre, ni sa confiance en l’humain. Les chiens « sont très indulgents, ils vous aiment et continueront à vous aimer », conclut Dawn Venditelli.