Une anglophone contrainte d'utiliser un faux accent pour se faire comprendre par le Lévrier qu'elle vient de sauver

Après avoir adopté un ancien chien de course, une Américaine établie en Australie s’est rendu compte que l’animal ne comprenait pas les ordres qu’elle lui adressait. Il était tout simplement habitué à un tout autre accent.

Elle ne veut plus « vivre dans le mensonge » en adoptant un accent qui n’est pas le sien pour se faire comprendre de son chien. Publiant dans Reddit sous le pseudonyme « ohnolurkerz », une Américaine y raconte, avec humour mais aussi une certaine inquiétude, l’expérience surréaliste qu’elle vit avec son chien.

Après s’être installée en Australie, elle avait adopté un Greyhound qui avait passé sa vie à participer à des courses de lévriers. Un animal adorable, calme et au comportement irréprochable, mais qui ne comprenait pas sa maîtresse lorsqu’elle s’adressait à lui.

C’était une véritable énigme pour « ohnolurkerz ». Alors qu’il répondait aux ordres donnés par ses colocataires australiens, le quadrupède restait perplexe quand c’était elle qui lui demandait de faire quelque chose.

Elle a fini par comprendre que le canidé ne saisissait pas son accent et qu’il n’était habitué qu’à la prononciation australienne. Pour poursuivre l’apprentissage du Greyhound, elle a donc dû utiliser un faux accent.



« ohnolurkerz » raconte que le plus difficile est de lui apprendre l’ordre « couché ». Elle pense « qu’il connaît déjà le terme, mais il ne [la] comprend pas », ce qui lui donne « l’impression de tout recommencer de zéro » dans son éducation.

« Le plus doux et le plus sage » des chiens

Pour ne pas faciliter les choses, il « n’est pas motivé par la nourriture, poursuit-elle. Ou alors, je n’ai pas encore trouvé celle qu’il aime ». Une situation qu’elle trouve déroutante, elle qui a toujours eu des chiens, notamment des Beagles.

« ohnolurkerz » se dit également chagrinée par le fait que les gens, en particulier les enfants, ont peur de lui, alors qu’il est « le plus doux et le plus sage » des chiens qu’elle ait eus.

Dans les commentaires, plusieurs utilisateurs Reddit lui ont suggéré d’utiliser des commandes gestuelles, comme celles employées pour éduquer les chiens sourds.