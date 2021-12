Une amoureuse des animaux consacre son temps libre à localiser les chiens disparus avec son drone

En Angleterre, une femme s'est donné pour mission de retrouver les chiens disparus de sa région. Pour ce faire, elle utilise un drone.

Erica Hart a le cœur sur la main. La résidente de Thurnscoe, un village situé dans le Yorkshire, consacre son temps libre à réaliser des bonnes actions. Grâce à un drone thermique, elle localise les chiens disparus et les réunis avec leurs propriétaires. Un « passe-temps » qu'elle effectue volontiers et sans rien demander en retour.

La sauveteuse bénévole de 40 ans peut parfois passer des heures à survoler de vastes zones de recherche, jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. « Trouver un chien qui a disparu, c'est comme gagner à la loterie. C'est absolument inestimable et enrichissant. Je ne peux pas le décrire », a-t-elle expliqué à Teamdogs.

© Erica Hart / Ieye Drone

Grâce à son dévouement, la quadragénaire a réussi à sauver plus de 200 chiens en 6 ans. Son précieux appareil lui a été offert par son père.

« J'ai toujours aimé les modèles réduits d'avions. J'ai commencé à survoler le champ d'un fermier et un chien a disparu. Mon père a suggéré de le chercher comme j'avais une vue plongeante », a-t-elle ajouté. « Alors j'ai appelé le propriétaire et je l'ai rencontré. Son chien avait disparu depuis 4 jours, et en une demi-heure, je l'avais retrouvé. »

© Erica Hart / Ieye Drone

« Rien ne m'arrête »

L'ange qui vole par le biais d'un drone a de nombreuses histoires de sauvetage à raconter. En 2020, Erica est partie à la recherche d'un chien croisé Yorkshire Terrier / Caniche, disparu le jour de Noël. La bonne âme a manqué le repas festif pour se consacrer uniquement à son opération. Son cadeau de Noël fut de ramener le toutou sain et sauf à sa famille. Une autre fois encore, elle a détecté un canidé heurté par un bus qui s'était enfui, puis caché dans un jardin.

© Erica Hart / Ieye Drone

En plus des toutous, elle aide aussi des personnes disparues et d'autres animaux. L'héroïne fait tout son possible à toute heure du jour et de la nuit, quel que soit le temps. Mais parfois, les conditions météorologiques compliquent les recherches. Erica, elle-même propriétaire de 4 boules de poils, collecte actuellement des fonds pour acheter une caméra thermique.

A lire aussi : Un Bouledogue Français devenu aveugle et quasiment sourd après avoir été battu trouve le salut dans les bras de sa bienfaitrice

© Erica Hart / Ieye Drone

Erica Hart est déterminée à poursuivre son travail remarquable. « Je peux sauver des chiens toute l'année, rien ne m'arrête », a-t-elle confié. « Je ne le fais pas pour de l'argent. »