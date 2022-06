Un Yorkshire espiègle embête sa sœur et fait mine de rien devant sa maîtresse (vidéo)

La vidéo postée sur TikTok a amassé près de 250 000 likes et 2 500 commentaires. Et pour cause ! C’est une bonne dose de mignonnerie. Un jeune Yorkshire Terrier vêtu d’un manteau fin et coiffé de sorte que ses yeux ne soient pas cachés par ses poils fait le pitre.

Il s’amuse à mordiller les pieds et à tirer les chaussettes de sa sœur humaine sans ménagement. Celle-ci, agacée par les agissements de son canidé, appelle sa mère à la rescousse afin qu’elle maîtrise son engouement.

À ce moment, le petit effronté change littéralement de comportement. Il arbore son air le plus innocent, prend dans sa gueule son jouet en peluche et monte sur le canapé pour s’amuser avec comme si de rien n’était.

Un comportement attendrissant

La séquence démontre à quel point les animaux de compagnie ont à certains moments bien connaissance que leurs actes ne sont pas permis, mais que la tentation est bien trop forte. Le jeune chien appelle sa sœur au jeu, mais celle-ci ne semble pas en mesure d’accepter.

Bien conscient qu’il pourrait se faire réprimander, il préfère mimer l’innocence et partir vers une nouvelle activité, autorisée cette fois.

Les commentaires des utilisateurs expliquent que ce comportement n’est pas rare, et qu’ils ont eux aussi dû s'empêcher de rire pour rester crédibles devant leur toutou.

Des internautes ont écrit : « C’était elle, pas moi ! Je suis un petit ange maman » ou encore « Tous ceux qui ont un chiot savent ce que c'est », un autre a conclu par : « il maîtrise l’art de la volte-face ».

Sa propriétaire est quant à elle charmée par cet être minuscule avec une grande personnalité. D’autant plus que ce genre de comportement cesse naturellement lorsque le toutou devient adulte.