Un vieux Westie surprend sa nouvelle maîtresse par son énergie débordante et sa vitalité

Utilisant le pseudonyme de « NicoFitUK » sur TikTok, une jeune femme vivant au Royaume-Uni propose ses services de coach fitness en ligne. Elle a récemment adopté une chienne séniore de race West Highland White Terrier et répondant au nom de Holly.

L’une de ses vidéos les plus virales sur le réseau social ne traite donc pas de ses conseils en sport et nutrition, mais a plutôt pour vedette sa nouvelle amie à 4 pattes.

En ouvrant la porte de son foyer à un canidé âgé, NicoFitUK s’imaginait avoir affaire à un compagnon calme, passant le plus clair de son temps à se reposer et à profiter du confort de la maison.

Il s’est vite avéré que ce n’était pas du tout le cas de Holly. Chienne à l’énergie débordante et même survoltée par moments, on peut la voir courir partout, sautiller en poursuivant sa balle lumineuse, gambader dans la neige, tenter de sauter sur le canapé ou encore jouer au football avec son humaine dans le jardin dans la vidéo en question que relaie Newsweek. La voici :

« Le chien sénior que je pensais avoir adopté… Le chien sénior que j’ai eu », indique le texte accompagnant les images montrant cette Westie pleine de vie et n’ayant aucunement l’intention de prendre sa retraite.

Randonnée et camping

Holly ne pouvait pas mieux tomber en étant adoptée par une coach de sport au mode de vie particulièrement actif, même si le caractère de la quadrupède a été une grande surprise pour elle.



@nicofituk / TikTok

Dans une autre vidéo, partagée sur Instagram cette fois-ci, on peut voir la chienne accompagner sa propriétaire en randonnée au bord d’un lac, confortablement installée dans son sac à dos, et en camping.

A lire aussi : Paniquée par la disparition de son chien, une jeune femme le retrouve avec surprise dans un endroit très insolite (vidéo)

On est vraiment loin du train-train quotidien tranquille d’un chien sénior et Holly compte bien continuer de profiter de son excellente forme le plus longtemps possible.