Un vieux chien en danger après être tombé dans une fosse de 4,50 mètres

Zac, un chien âgé de 15 ans, a vécu la pire expérience de sa vie. En balade avec sa propriétaire, Lisa Collins, dans le domaine de Putteridge Bury près de Luton (Angleterre), l’animal a soudainement disparu. Un cri horrible s’est fait entendre…

Cette promenade aurait pu être comme toutes les autres. Mais cela n’a pas été le cas. Lisa Collins, 52 ans, a d’abord pensé que son vieux compagnon à 4 pattes s’était coincé dans les ronces. Hélas, la situation s’est révélée bien pire.

Après avoir entendu un hurlement à lui donner froid dans le dos, la quinquagénaire a découvert le Border Collie au fond d’une fosse. « Je pensais qu’il s’était cassé le dos et les pattes », a-t-elle déclaré à BBC. Incapable de le sauver toute seule, Lisa Collins a appelé les secours.

Le chien a été retrouvé terrifié

Les pompiers sont arrivés sur le lieu de l’accident et ont aussitôt élaboré un plan. Zac a fait une chute de 4,50 mètres après avoir traversé une porte cachée dans un monticule.

Pour l’atteindre, les secouristes ont utilisé une longue échelle.

Heureusement, le chien a été ramené à la surface et n’a pas été blessé. Zac, en état de choc, a été tendrement câliné. « Il avait tellement peur, c’était horrible, c’était déchirant », a confié sa propriétaire. Après une visite chez le vétérinaire et beaucoup d’affection, le Border Collie se porte bien, pour le plus grand soulagement de Lisa Collins, laquelle est restée à ses côtés pendant 2 nuits consécutives.

Cette mésaventure ne constitue plus, désormais, qu’un mauvais souvenir.