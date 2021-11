Un vétérinaire et son chien aident un chiot de 3 semaines à l'agonie qui avait besoin d'une transfusion sanguine

Alors qu’il risquait l’euthanasie, la vie d’un chiot extrêmement mal en point a été sauvée grâce à une bénévole, un vétérinaire et le chien de celui-ci. Ce n’était pas la seule bonne nouvelle pour le petit canidé.

Elli Smith est la fondatrice de Sky Sanctuary Rescue, une association basée à Phoenix dans l’Etat de l’Arizona. Son activité consiste notamment à recueillir des chiens qui risquent d’être euthanasiés dans les refuges de la région, dont celui de l’Arizona Humane Society. C’est justement là qu’elle se trouvait, pour porter secours à l’un de ces canidés, quand elle a vu une femme courir sur le parking avec un chiot femelle inanimé dans les bras.



Elli Smith savait pertinemment qu’à l’accueil de l’Arizona Humane Society, on expliquerait à la dame que la seule solution aurait été « d’abréger sa souffrance ». Elle est alors allée vers elle, s’est présentée et lui a laissé sa carte de visite, en espérant qu’elle l’appelle. 10 minutes plus tard et alors que la bénévole était dans sa voiture, son téléphone a effectivement sonné. Elle a proposé à son interlocutrice de lui amener le chiot.

La directrice de Sky Sanctuary Rescue savait à qui s’adresser pour sauver la jeune chienne en agonie. Âgée de 3 semaines, celle-ci était littéralement infestée de tiques ; les centaines de parasites accrochés à sa peau la vidaient de son sang, d’où son état. Elli Smith l’a immédiatement emmenée chez son vétérinaire, qui avait ce qu’il fallait pour la remettre d’aplomb ; son chien Murphy en l’occurrence. Il a appelé sa femme pour lui demander de l’amener à la clinique.



Murphy est arrivé peu après et s’est aussitôt intéressé à sa petite congénère appelée Penelope, qu’il regardait avec énormément de bienveillance et de douceur. Son maître a réalisé la transfusion sanguine salvatrice. Il a suffi d’une petite quantité du sang de Murphy pour ranimer le chiot. « Vous pouviez littéralement voir la couleur revenir dans ses gencives et la vie dans ses yeux », raconte en effet Elli Smith à The Dodo. « C'était un moment vraiment spécial. J’imagine que Penelope est reconnaissante envers Murphy… son héros », ajoute-t-elle.



Il fallait aussi sauver la maman de Penelope

Après cela, une employée de la clinique vétérinaire a emmené Penelope chez elle pour la nourrir au biberon et l’aider à se rétablir. La mission d’Elli Smith n’avait pas pris fin pour autant ; elle devait sauver Petunia, la mère de Penelope.

Petunia et une vingtaine d’autres chiens vivaient dans des conditions déplorables sur un terrain clôturé, sans aucune possibilité de s’abriter des éléments. La chienne n’avait connu que la boue, le soleil, le froid et la pluie. C’est dans ce terrible contexte qu’elle avait donné naissance à Penelope. La bénévole a réussi à convaincre le propriétaire à la laisser prendre en charge Petunia et d’autres canidés malades. Soignée à son tour, la chienne a pu retrouver sa petite.

Elle a immédiatement commencé à la lécher et à l’allaiter. Sa personnalité a changé du tout au tout dès lors, comme l’explique sa sauveuse : « Petunia est super extravertie. Elle adore se mettre sur le dos pour recevoir des gratouilles sur le ventre ». Penelope, elle, était aux anges après avoir pu renouer avec l’amour et la protection maternels.

Les 2 chiennes resteront en famille d’accueil jusqu’à ce que le chiot atteigne l’âge de 9 à 10 semaines. Elles pourront ensuite être proposées à l’adoption.