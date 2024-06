Un vétéran de l’armée lance un appel à l'aide pour sauver sa chienne qui représente tout pour lui

Michel Roy, originaire d’East Haven au Connecticut (États-Unis), a lancé une cagnotte GoFundMe pour financer les soins de sa chienne Stella. Lesquels s’élèvent à près de 13 mille euros. Il souhaiterait notamment couvrir les frais d'une opération subie par la chienne.

Cette dernière représente son « monde entier », relayait Patch. Elle est arrivée dans sa vie quand il avait le plus besoin d’être entouré et elle lui a apporté beaucoup de réconfort : « J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à faire face à ma dépression et à mon syndrome de stress post-traumatique » confiait-il.

En effet, Michel a servi les États-Unis en tant que militaire de la Marine pendant plus de 2 ans. Il n’est pas sorti indemne de son expérience puisqu’il a subi un traumatisme crânien et des blessures, en plus de divers chocs émotionnels.

Michael Roy / Facebook

Stella est son pilier

Stella l’a aidé à sortir de la spirale infernale dans laquelle il se trouvait après avoir quitté l’armée : « Stella a été avec moi contre vents et marées, elle a toujours été à mes côtés » affirmait-il. La chienne lui a permis de se relever et lui a donné la force de soutenir d’autres personnes dans le besoin.

Pendant la pandémie de la covid-19, par exemple, Michel faisait le tour de son quartier en voiture avec de la musique pour diffuser de la bonne humeur. Il distribuait également de la nourriture aux plus nécessiteux. En somme, après avoir été sauvé, il a voulu faire de même avec les autres.

Un appel à l’aide

Malheureusement, les choses ont pris une autre tournure quand Stella est tombée malade. Une excroissance s’était formée à l’intérieur de son abdomen et s’était rompue. Elle a dû subir une opération chirurgicale d’urgence pour être sauvée. Mais la chienne souffre par ailleurs de problèmes cardiaques, entre autres. Au total, les frais vétérinaires pour la sauver ont été estimés à 12 800 euros. Une somme astronomique dont Michel ne dispose pas.

Cependant, il est inconcevable pour lui d’abandonner celle qui lui a sauvé la vie. Il a donc demandé à sa communauté de participer à sa cagnotte en ligne pour financer les soins : « Aidez-moi, s'il vous plaît, à sauver ma chienne. Elle représente le monde entier pour moi » implorait-il.