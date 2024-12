"Un travail d'équipe avec des gens au grand coeur" met fin à 7 mois d'angoisse et de questionnements pour la famille d'un chien perdu

Toy aura passé l’été, l’automne et une bonne partie de l’hiver à errer sur 2 départements pendant que la famille de ce chien le recherchait sans interruption. L’heureux épilogue de cette quête haletante a eu lieu ce weekend.

Toy a enfin été retrouvé après une longue cavale. La nouvelle a été annoncée le samedi 28 décembre sur le groupe Facebook créé pour coordonner les recherches et relayée le dimanche 29 décembre par La Nouvelle République. « Ce message pour vous dire que grâce à l’aide de très précieuses personnes, Toy a enfin été capturé », peut-on effectivement lire de la part de Nathalie, administratrice dudit groupe et cousine de la propriétaire de ce chien. Elle a, au passage, salué « un travail d’équipe, avec des gens au grand cœur pour Toy, qui ont donné de leur personne pour en arriver là ».



Flashback, près de 7 mois plus tôt. Le canidé en question, de race Rhodesian Ridgeback, se trouvait à Blois dans le Loir-et-Cher avec sa maîtresse Sandra, qui habite près de Nevers dans la Nièvre. Ce 2 juin, le chien avait pris peur « à cause d’une battue », apprend-on dans l’une des publications du groupe Facebook cité plus haut.

Sandra, ses proches et un nombre croissant d’anonymes s’étaient dès lors mobilisés pour tenter de le retrouver et le ramener à la maison. Intelligent et méfiant, le chien ne se laissait toutefois jamais approcher.

D’après les signalements adressés par des témoins, le quadrupède prenait la direction du sud, errant le long de la Loire. Il a été aperçu dans plusieurs communes d’Indre-et-Loire, dont Chambray-lès-Tours et Joué-lès-Tours.



« Il est entre de bonnes mains »

La traque s’est poursuivie sans relâche. Les efforts des bénévoles, tant sur le réseau social que sur le terrain, aidaient Sandra et les siens à garder espoir. Les tentatives de capture s’enchaînaient, se soldant par autant d’échecs, mais personne n'avait l'intention de baisser les bras.

Des points de nourrissage ont été mis en place. L’un d’eux a amené l’insaisissable Rodhesian Ridgeback à s’aventurer sur une propriété privée. Le maître des lieux a gentiment donné l’autorisation aux intervenants d’accéder à son terrain pour capturer le chien. Ces derniers ont finalement atteint leur but. Toy était enfin en sécurité.

Les retrouvailles entre lui et Sandra ont eu lieu dimanche. « Toy est bien arrivé. Tout va bien pour lui. Il est entre de bonnes mains et a volontairement accepté les caresses après 7 mois de cavale », peut-on lire sur le groupe « A la recherche de Toy ». Un happy end qui arrive à point nommé, à quelques heures de la Saint-Sylvestre !

