Une chienne enceinte en fugue devient une star locale et fait l'objet d'une traque de grande ampleur

Une chienne enceinte en fugue devient une star locale et fait l'objet d'une traque de grande ampleur

La ville de Natchez (Mississippi, États-Unis) est en pleine effervescence. De nombreux habitants tentent d'attraper une chienne errante en gestation, pour la mettre en sécurité. Hélas, la vagabonde est comme le vent : intouchable.

Une chienne sur le point de mettre bas est devenue une star locale, dans une ville du Mississippi. Baptisée affectueusement « Mama Dog » par les riverains, elle fait l'objet d'une traque de grande ampleur depuis plusieurs semaines. L'objectif : la mettre en sécurité pour qu'elle puisse donner naissance à ses chiots dans un environnement approprié.

Malheureusement, la future mère craint les humains comme la peste et ne cesse de s'enfuir quand l'un d'entre eux essaye de s'approcher. Dans un groupe Facebook intitulé « Lost and Found Pets of Natchez/Adams County », les internautes donnent régulièrement des nouvelles de cette affaire, rapporte Newsweek.

© Amelia Tucker / Facebook

Offrir de la nourriture à la chienne au même endroit

Aperçue dans la gare de la ville ou encore non loin d'une station de métro, Mama Dog continue son voyage en solitaire dans le quartier. Malheureusement, au cours du mois d'avril, un groupe d'adolescents a été aperçu en train de chasser l'animal errant. Un comportement qui ne l'aidera absolument pas à avoir confiance en l'Homme...

Linda Kennon, une sauveteuse d'animaux qui participe à la battue, a formulé une demande surprenante aux habitants : ils doivent cesser de lui donner à manger. Son plan ? Créer une seule source de nourriture, afin de pouvoir la garder dans une zone précise. « Elle va continuer à voyager tant que les gens la nourrissent », a estimé Linda au Natchez Democrat.

Alors que la poursuite continue, un vétérinaire et l'association Natchez-Adams County Humane Society se sont dits prêts à prendre en charge Mama Dog une fois qu'elle aura été capturée.

© Hannah Williams / Facebook

Le plan de la sauveteuse semble fonctionner

Ne dit-on pas que « vouloir, c'est pouvoir » ? À force de détermination, les habitants de la ville de Natchez finiront bien par attraper Mama Dog.

Jeudi 21 avril, Linda Kennon a publié un message sur Facebook, dans lequel elle a expliqué que la chienne était en train de mordre à l'hameçon. Le canidé commence à prendre l'habitude de savourer les repas servis 2 fois par jour au même endroit. Petit à petit, Linda, à l'origine de ce plan, espère pouvoir s'approcher d'elle. Apparemment, elle est sur la bonne voie !

A lire aussi : Victime d'une malformation, un Labrador renaît de ses cendres à la suite d'une opération chirurgicale importante

© Linda Kennon / Facebook