Un Teckel calme et connu pour sa gentillesse se retrouve au refuge à l’âge de 10 ans après un abandon

Tous les amoureux de animaux le diront, l’adoption d’un animal de compagnie est une décision importante qui s’apparente à un engagement à vie. En effet, la plupart des animaux vivent plus de 10 ans et doivent donc bénéficier, pour préserver leur santé et leur intégrité, des soins les plus adaptés. Lorsque le parcours qui liait humain et animal se brise, les répercussions sont parfois complexes. Le cas de Snorkel en est la preuve. Entre de bonnes mains, le petit Teckel est tout de même sur le bon chemin pour retrouver un peu de sérénité.

« La meilleure chose que l’on puisse vivre »

Les propriétaires d’animaux, notamment ceux que l’on rencontre sur les réseaux sociaux, sont les premiers à déclarer que partager sa vie avec un animal est « la meilleure chose que l’on puisse vivre dans la vie ».

Pour Snorkel, plusieurs événements dont la nature nous est inconnue, soulignait PetHelpful, ont amené sa famille à se séparer de lui. D’après les informations partagées par les bénévoles, on comprend que le chien a été abandonné. Il s’est donc retrouvé sous la responsabilité d’un refuge, puis de l’association A Puposeful Rescue.

Des internautes en colère

En effet, en apprenant les détails de l’histoire du Teckel âgé, les internautes ont réagi. Pour eux, il est inconcevable qu’une telle chose se produise. Une internaute du nom de Stephanie commentait par exemple : « Comment les bénévoles du refuge ne frappent-ils pas ces gens en pleine tête lorsqu’ils disent cela ? », montrant une colère évidente.

Le refuge a répondu aux internautes sur le même ton : « Une maîtrise de soi incroyable. Et puis, il y a des risques de peine de prison ». Les bénévoles utilisent souvent l’humour et le sarcasme dans ce genre de situation car c’est un rempart à la violence des situations auxquelles ils font face.

À la recherche d’un nid protecteur

Les bénévoles se sont déjà mis en quête de la famille idéale pour Snorkel. Le Teckel de 10 ans a évidemment des besoins spécifiques du fait de son âge. Tout le monde s’accorde à dire que c’est un amour qui ne demande qu’à répandre de la tendresse autour de lui.

Nous espérons de tout cœur que Snorkel recevra une belle nouvelle prochainement.