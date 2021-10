Un simple tweet d’Elon Musk au sujet de son chien propulse le cours de la cryptomonnaie Shiba Inu à un niveau jamais atteint

En tweetant une photo de son chien Shiba Inu accompagnée d’un jeu de mots en légende, Elon Musk a permis à plus d’une cryptomonnaie inspirée du canidé d’augmenter leurs cours de manière spectaculaire.

L’univers des cryptomonnaies et celui de nos amis canidés semblent très liés. Sur le plan symbolique, en tout cas. L’une des plus connues, le Dogecoin, reprend un mème Internet inspiré du Shiba Inu.

C’est aussi le cas du Shiba Inu Coin (SHIB) ou Shiba Token, lancé en août 2020 sur le même modèle que le Dogecoin, et dont le créateur se fait appeler Ryoshi. La personne qui se cache derrière ce pseudonyme a dû jubiler ce mercredi 6 octobre en constatant le bond extraordinaire qu’a effectué sa cryptodevise. Une hausse de son cours de 65% en l’occurrence, qu’il doit à un tweet d’Elon Musk posté l’avant-veille, d’après Entrepreneur Middle East.

Le célèbre ingénieur et chef d’entreprise avait, en effet, tweeté la photo de son chien Shiba Inu répondant au nom de Floki, accompagnée d’un simple jeu de mots : « Floki Frunkpuppy ». Il n’en fallait pas plus pour donner un formidable coup de booster au Shiba Inu Coin, qui avait déjà signé une entrée remarquée dans le top 20 des cryptomonnaies ces derniers jours.

Une hausse record pour Flokinomics, la cryptomonnaie des fans d’Elon Musk

Ce n’est toutefois pas l’augmentation de cours la plus spectaculaire que la publication d’Elon Musk sur Twitter ait provoquée. Le New York Post rapporte qu’une autre monnaie virtuelle, créée par des fans du président de Tesla et dont le nom est directement inspiré de celui de son chien, a connu une hausse de 2400% !

Floki has arrived pic.twitter.com/2MiUKb91FT — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2021

Il s’agit de Flokinomics, qui n’a d’ailleurs pas tardé à réagir sur le même réseau social après avoir vu son cours passer à… 0,000002254 dollar, soit 0,0000019 euro. La valeur reste très faible dans l’absolu, mais elle a tout de même connu une évolution hors du commun et en très peu de temps grâce à Elon Musk et son amusant clin d’œil à son ami à 4 pattes.

A lire aussi : Un chien aveugle participe à des épreuves d’agility et remporte des prix malgré son handicap ! (Vidéo)