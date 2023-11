"Un sentiment de paix" : La famille d'un chien venant de disparaître est réconfortée par un phénomène céleste

Perdre son chien est une terrible épreuve, encore plus lorsqu’il a fait partie de la famille depuis de nombreuses années. Pour faire son deuil et essayer de surmonter cette douleur, on se raccroche à ses souvenirs, mais aussi à des évènements que l’on pourrait interpréter comme étant des « signes » envoyé par le défunt animal. Cela permet parfois de retrouver le sourire et d’avancer.