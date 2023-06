Un Rottweiler s'accroche courageusement à la vie après avoir été torturé lors d'une fugue

Tyron a été retrouvé dans un « état effroyable », d’après Rémi Coutin, procureur de la République d’Evreux. Ce Rottweiler d’un an et demi s’accroche désespérément à la vie et à l’espoir après avoir subi le pire de la cruauté humaine en fin de semaine dernière dans l’Eure. Heureusement, les dernières nouvelles concernant son état de santé sont un peu plus rassurantes, rapporte RMC ce lundi 26 juin.

Le jeudi 22 juin, le chien s’était échappé lors d’une promenade avec ses propriétaires. L’animal était muselé et tenu en longe, avant d’être attiré par quelque chose, probablement un chat. Ce soir-là, ses maîtres l’avaient cherché des heures durant, sans résultat. Ils avaient ensuite informé la gendarmerie de sa fugue.

Le lendemain matin, les militaires eurois les ont contactés pour leur annoncer que Tyron venait d’être retrouvé. Un passant l’avait repéré à Serquigny (27), à près de 10 kilomètres à l’est de Bernay.

Le quadrupède portait des traces de mutilations. Il présentait des écorchures et des brûlures sur diverses parties du corps, notamment les flancs, pattes et coussinets. Pire encore ; il avait une lame de 7 centimètres enfoncée entre les yeux.



Fondation Brigitte Bardot / Facebook

Admis aux urgences vétérinaires, on lui a retiré la lame et soigné ses plaies. Son pronostic vital était engagé. Pour le vétérinaire, on l’avait, selon toute vraisemblance, attaché à un véhicule et traîné sur le bitume.

« Retrouver l’auteur de cet acte ignoble »

Ses maîtres ont porté plainte auprès de la gendarmerie. La Fondation Brigitte Bardot s’est jointe à leur démarche, se constituant partie civile et lançant un appel à témoin via les réseaux sociaux. Elle espère que cela pourra « aider les forces de l’ordre à retrouver l’auteur de cet acte ignoble ».

Une publication accompagnée des photos du pauvre Rottweiler. Des images insoutenables.

L’état du chien serait désormais stable d’après le vétérinaire, indique RMC.