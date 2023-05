Un Rottweiler réagit de façon surprenante lorsqu’il rencontre un tout petit chiot pour la première fois (vidéo)

Dozer, un Rottweiler, vit en parfaite harmonie avec 2 chiennes plus jeunes que lui : Daisy et Mocha. Aujourd’hui, leur quotidien est rempli de jeu et de tendresse, alors qu’au début, tout semblait plutôt mal parti…

Qui pourrait penser qu’un Rottweiler ait peur d’une personne à peine plus grosse qu’une petite pomme ? Pas grand monde ! Et pourtant… C’est ce qui est arrivé à Dozer, un toutou d’une cinquantaine de kilos dominé par sa cadette, Daisy.

Un grand chien impressionné par un chiot

« Les 2 premiers jours, il avait un peu peur d’elle, explique Kimberly Ward, leur maîtresse, à The Dodo. Elle était si petite, extravertie et charismatique… Elle voulait jouer avec lui tout le temps, mais il ne savait pas qu’il pouvait être un chiot, lui aussi. »

Daisy, Bouledogue Français de la taille de la tête de Dozer, se pavanait autour de lui avec aplomb, lui mordillant les oreilles et aboyant jusqu’à ce que son aîné n’ait d’autre choix que de céder à ses caprices et de jouer avec elle.

« La première fois qu’il a couru vers elle et qu’il a compris qu’elle le poursuivrait, c’était parti. Il a compris qu’il pouvait partager des choses avec elle », se réjouit Kimberly. De plus, Dozer a toujours fait preuve de prudence à son égard. « Il savait qu’il devait être doux avec elle et qu’elle était minuscule », a ajouté sa maîtresse.

Depuis l’arrivée de Daisy, le chiot qui sommeillait en Dozer est réapparu. La petite chienne amuse toute la famille avec ses pitreries : voler du papier toilette, fouiller dans le lave-vaisselle ou jouer avec son bol rouge préféré, entre autres.

Une nouvelle recrue pour la tribu

Constatant sa vitalité débordante, Kimberly a choisi d’adopter un troisième chien, pour que Daisy ait « quelqu’un avec son propre niveau d’énergie », explique-t-elle. C’est ainsi que Mocha est arrivée dans la famille, et elle est devenue une parfaite compagne de jeu pour ses congénères.

Aujourd’hui, la relation entre Dozer et Daisy a évolué. Elle est passée « d’un simple jeu à une amitié plus profonde ». Tous les soirs, la chienne parvient à convaincre son aîné de courir avec elle dans le jardin. Un rituel plein d’affection.

Mocha, elle, est devenue complètement différente de sa congénère. « Elle est très calme et affectueuse, a déclaré Kimberly. Mocha est le bébé de la famille - ne le dites pas à Dozer ! - et elle sait que si elle pleurniche, elle obtiendra tout ce qu’elle veut. »

La petite dernière prend toutefois un grand plaisir à s’amuser avec son frère et sa sœur. « Elle adore jouer à la corde, et Dozer est toujours aussi gentil avec elle. Il la laisse gagner environ 85% du temps ! » s’exclame sa maîtresse.

Kimberly prévoit-elle d’ajouter un nouveau chien à la tribu ? « Il y a toujours la possibilité d’une petite sœur ou d’un petit frère », conclut-elle. Plus on est de fous, plus on rit !