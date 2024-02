Le dévouement remarquable des soignants au secours d’un chien qui a souffert toute sa vie

Un Teckel mal en point nommé Squiggles a rejoint l’organisme de sauvetage Jerry Green Dog Rescue après avoir été retrouvé errant. Il a bénéficié de plusieurs traitements pour des problèmes graves de dos et devra suivre encore de nombreuses séances de rééducation. Malgré cela, la boule de poils a la chance d’être extrêmement bien entourée. La route vers la guérison sera longue, mais son avenir s’annonce radieux.

Le personnel l’a fait examiner dès son arrivée au refuge, car il présentait des signes de traumatisme importants au niveau de la colonne vertébrale : « Il était très mal à l'aise sur ses jambes, tremblant et tombant en marchant, et semblait avoir très peu de contrôle sur son derrière. L'équipe craignait une grave blessure à la colonne vertébrale » témoignait un porte-parole de l’organisme, relayé par Lincs Online.

Jerry Green Dog Rescue / Facebook

Un tableau clinique préoccupant

Les vétérinaires de l’association ont supposé qu’une maladie non traitée ou un « traumatisme récent » pouvaient être à l’origine de ses problèmes moteurs. Quoi qu’il en soit, Squiggles n’était pas opérable selon les spécialistes. D’autres solutions ont donc dû être trouvées pour améliorer son bien-être.

Il a été médicamenté contre sa douleur, qui paraissait intense. Puis, une fois mieux dans ses pattes, 2 centres vétérinaires l’ont accueilli gracieusement pour lui offrir des séances de physiothérapie et d'hydrothérapie : « Nous sommes tellement reconnaissants envers Georgie White Veterinary Physiothérapy et Woozelbears Hydrothérapie et toilettage à Spalding, qui ont si gentiment fait don de leurs services pour nous aider à bien nous occuper de Squiggles » remerciait l’organisme sur Facebook.

« Cela nous brise le cœur de penser qu’il a souffert longtemps avant de venir chez nous »

Squiggles était un patient modèle, qui faisait preuve d’une grande gentillesse malgré ce qu’il avait vécu. Il devra encore poursuivre des soins pour reprendre de la masse musculaire et se déplacer plus facilement.

Les membres du Jerry Green Dog Rescue sont très positifs et ont déclaré qu’ils le soutiendront jusqu’à sa guérison : « Nous sommes convaincus qu'avec le bon traitement et les bons soins, Squiggles peut vivre la vie pleine et sans douleur qu'il mérite » ajoutaient-ils.