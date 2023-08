Un refuge pour chiens annonce une grande nouvelle concernant son plus ancien pensionnaire après 566 jours d'attente

La patience de Waldo et de tous ceux qui s’occupaient de cet adorable chien a été récompensée. Après plus d’une année et demie passée au refuge à attendre sa chance, ce brave toutou l’a enfin eue. Il était devenu le porte-drapeau de l’association de protection animale qui l’avait pris en charge.

Le plus ancien pensionnaire canin d’un refuge du Kansas (Etats-Unis) l’a enfin quitté pour rejoindre une famille aimante, rapporte KWCH ce jeudi 10 août.

Au total, Waldo aura connu un séjour de 566 jours dans les locaux de la Pratt Area Humane Society, situés à Pratt dans le sud de l’Etat.

Le refuge a annoncé la merveilleuse nouvelle sur sa page Facebook le mardi 8 août à travers une publication comportant plusieurs photos du quadrupède où sa joie est palpable.

L’association y explique que l’adoptante de Waldo était tombée sous le charme en découvrant son histoire et ses portraits. « Sa maman est tombée amoureuse à la minute où elle a vu sa photo », peut-on effectivement lire sur ce post qui a enchanté de nombreux internautes. Beaucoup d’entre eux suivaient l’évolution du chien depuis des mois.

Waldo était arrivé dans cette structure d’accueil plus d’un an et demi plus tôt. Il était devenu, en quelque sorte, la mascotte du refuge et de l’organisation de protection animale. Il apparaissait ainsi lors des évènements et appels aux dons organisés par la Pratt Area Humane Society.



Pratt Area Humane Society / Facebook

« Merci de lui avoir donné le foyer et tout l’amour qu’il mérite »

Le mois dernier, le canidé et ses bienfaiteurs avaient connu une grosse déception, une joie de courte durée après avoir été tout près de toucher au but. Une famille avait été trouvée pour Waldo dans l’Etat du Texas. Les bénévoles l’y avaient emmené, mais l’expérience n’avait pas été concluante. Le mode de vie de ces personnes ne lui convenait pas.

Même s’il est actif et joueur, Waldo avait besoin d’un environnement calme. Ce qui n’était manifestement pas le cas dans cette maison texane. Malgré tout, le chien et ses accompagnateurs y avaient passé un agréable weekend. L’animal avait séjourné à l’hôtel et avait affiché un comportement exemplaire. Ce n’était que partie remise…

L’équipe de la Pratt Area Humane Society a tenu à remercier la nouvelle propriétaire de Waldo pour « lui avoir donné le foyer et tout l’amour qu’il mérite tant ».