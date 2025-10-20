Un randonneur aperçoit un chien au fin fond de la forêt et comprend qu’il doit agir vite pour éviter un drame

Jason Hawkins, randonneur aguerri, a dû modifier son itinéraire lors d’une escapade récente après avoir croisé le chemin d’un chien perdu. L’homme a voulu lui venir en aide, mais l’animal lui a donné du fil à retordre. En effet, bien qu’effrayé, ce dernier n’avait aucunement l’intention de se rendre !

Jason Hawkins est connu par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux pour son contenu axé sur la randonnée et l’exploration. Il partage fréquemment ses aventures à sa communauté et l’une d’elles, rapportée récemment, n’a pas été de tout repos. Le sportif a été plongé dans une mission de sauvetage au cours de l’une de ses marches.

À la fin du mois de septembre, Jason s’est lancé dans une nouvelle aventure pédestre à Umpqua Hot Springs, dans l’Oregon (États-Unis). Ce lieu de randonnée est prisé par les promeneurs. Comme eux, le Youtubeur s’est offert une excursion en pleine nature, mais a été stoppé dans sa randonnée par la découverte d’un chien seul.

@hawkins_hikes / Instagram

Une longue traque

Jason a tout de suite compris que l’animal était perdu. Il semblait chercher son chemin au milieu des bois et il n’y avait personne tout autour. Le randonneur a alors tenté de s’approcher de lui, mais la boule de poils s’est enfoncée davantage dans la forêt. Pour Jason, il n’était pas question de la laisser tomber, car l’endroit était dangereux pour elle : « Je savais qu'il aurait du mal à s’en sortir là-bas, alors je l'ai suivi jusqu'à ce que je le trouve enfin, allongé et épuisé », racontait l’homme dans une publication relayée par USA Today .

Le canidé, à bout de forces, a capitulé et Jason a pu s’approcher de lui. Il s’est servi de son trépied comme laisse de fortune et a remarqué que son protégé avait une médaille autour du cou. Les coordonnées de son propriétaire étaient renseignées. L’Américain a alors rebroussé chemin pour retourner au parking et, sur place, il a retrouvé la maîtresse du toutou.

En voyant son chien, cette dernière a tout de suite fondu en larmes. Elle n’avait pas les mots pour décrire à quel point elle était heureuse de le retrouver : « Elle était très émue, alors elle n'a pas beaucoup parlé, si ce n'est pour me remercier à quelques reprises [...] Je voyais bien qu'elle était morte d'inquiétude et qu'elle aimait énormément ce chien, ce qui m'a fait encore plus chaud au cœur », confiait Jason.

Sur ses réseaux sociaux, il a invité sa communauté à faire preuve d'altruisme dans une situation similaire : « Voici un petit rappel : soyez gentil et aidez quand vous le pouvez. On ne sait jamais quand quelqu'un pourrait avoir besoin de vous ».