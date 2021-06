Un propriétaire surpris en découvrant le t-shirt original que son chien a accidentellement réalisé

Tori est surtout soulagée que son chien ait été trop occupé à se désaltérer dans la cuvette des toilettes pour s’intéresser à l’eau de Javel. La prochaine fois, elle tâchera de bien verrouiller la porte de la salle de bain et de garder les produits toxiques hors d’atteinte de son ami à 4 pattes.

Le produit a, en effet, formé des motifs plutôt réussis, à mi-chemin entre un tas de feuilles d’automne et des flammes. Elle n’a pas manqué de partager le design signé Apollo sur les réseaux sociaux.

Elle s’est d’abord assuré qu’Apollo se portait bien et qu’il n’avait pas goûté au dangereux produit . Tori a ensuite pu admirer le chef-d’œuvre de son chien. Si les autres habits n’avaient reçu que quelques gouttes de Javel, son t-shirt noir en a été abondamment aspergé sur le côté. Le résultat l’a agréablement surprise.

En revenant chez elle, elle s’est aperçue que son chien s’était introduit dans la salle de bain pour étancher sa soif et avait malencontreusement fait tomber la bouteille d’eau de Javel. Une partie du contenu de cette dernière s’était déversée sur les vêtements.

Ce chien possède aussi plus d’un talent. Tori décrit l’un d’eux sur Reddit, expliquant qu’il est capable de rattraper une friandise lancée à 5 centimètres de son nez avec « 70% de réussite ».

Apollo est un adorable Pitbull de 6 ans qui comble sa maîtresse de bonheur. Tori tient énormément à lui, mais il est quelques mauvaises habitudes chez ce chien dont elle se passerait volontiers. L’une d’elle consiste, pour le canidé, de boire l’eau des toilettes, comme le raconte The Dodo .

