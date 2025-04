Un policier déterminé use de toute son habileté pour retrouver un Bouledogue Français enlevé et le ramener auprès des siens

2 chiens se sont échappés de la maison de leur propriétaire. Si l’un d’eux a rapidement été mis en sécurité par un passant bienveillant, l’autre a été enlevé par un automobiliste. Prévenue, la police a immédiatement réagi ; l’officier chargé de l’enquête a échafaudé un plan pour piéger le ravisseur et sauver l’animal.

Le 5 avril 2025, peu après 18 heures locales, un habitant de Parma dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis) constatait la disparition de ses 2 Bouledogues Français, qui étaient censés se trouver dans son jardin clôturé. Les chiens s’étaient aventurés dehors, mais ont été repérés par un riverain qui est rapidement intervenu, rapportait News 5 Cleveland.

Le bon samaritain est parvenu à récupérer l’un des canidés, mais pas l’autre qui était déjà loin. Il a ensuite vu une voiture s’arrêter et une personne en descendre pour s’emparer de l’animal. Il a bien essayé de parler au conducteur et à la passagère, mais le véhicule a redémarré avec le quadrupède à son bord.



City of Parma Police Department / Facebook

Le témoin, âgé de 31 ans, a tout de même eu le temps de noter la plaque d’immatriculation. Une information qu’il a transmise aux autorités et au propriétaire des Bouledogues Français, tout comme la description des individus.

Forte de ces éléments, la police de Cleveland Heights a pu obtenir une adresse et des agents s’y sont rendus. Le véhicule employé pour le vol du chien n’était toutefois pas visible, et la personne qui leur a ouvert a refusé de leur parler.

Une enquête a été ouverte, et c’est l’officier Bryan Bernow qui s’en est chargé. « Il m'a fait savoir qu'il avait lancé une récompense de 1 000 $ sur Facebook, explique le policier au sujet du maître du Bouledogue volé. Personne ne s'étant manifesté, il a annoncé que le prix était désormais de 2 500 $. Il a reçu une demande d'ami et une femme l’a contacté par message pour lui dire qu'elle avait le chien ».

Un suspect interpellé et poursuivi, le chien de retour auprès de sa famille

Le récit livré par son interlocutrice concernant les circonstances dans lesquelles elle aurait retrouvé le chien lui semblait suspect. Bryan Bernow a alors décidé d’organiser une rencontre entre ces personnes et le maître. L’officier de police et ses collègues allaient y assister en restant cachés.

Un homme et une femme se sont présentés au rendez-vous. Ils avaient le chien. Les policiers les ont aussitôt interceptés et ont eu la confirmation qu’ils étaient impliqués dans le vol. Si la femme a été relâchée et ne fera pas l’objet de poursuites, l’homme, lui, a été arrêté. LaShawn Cortez Burt, 33 ans, devra répondre de ses actes face à la justice.

Le Bouledogue Français a été rendu sain et sauf à son propriétaire. Il a ainsi pu rentrer à la maison auprès de sa famille et de son congénère.

« Je remercie [les policiers] pour cela, et je les remercie encore pour la rapidité et l'efficacité avec lesquelles ils ont travaillé, pour la vitesse à laquelle tout a évolué », a déclaré leur maître.