La police enquête sur le vol d'un chien, puis apprend que sa propriétaire le maltraitait

Un chien victime de maltraitance de la part de sa maîtresse a été enlevé par 2 personnes qui cherchaient visiblement à le sauver, mais n’avaient pas agi de manière légale. Un récit rapporté par Cleveland.com.

Les faits ont eu lieu à Parma, dans l’Etat de l’Ohio. Le jeudi 8 septembre, l’officier Brad Sala de la police locale et ses collègues se sont rendus chez une habitante, Jennifer Gaudreau. Celle-ci les alertait du vol de son chien, un Berger Australien appelé Blue. Elle en avait constaté la disparition en rentrant chez elle.

Les enregistrements de son système de vidéosurveillance montraient 2 femmes qui s’étaient approchées de sa propriété. L’une d’elles avait pénétré dans le jardin clôturé pour s’emparer du canidé, puis repartir avec à bord d’une voiture.



City of Parma Police Department / Facebook

L’officier Sala a tenté de se renseigner auprès des voisins, mais ils se montraient assez peu coopératifs. Il a tout de même pu identifier les suspects grâce à la plaque d’immatriculation de leur véhicule.

Jessica B. Kaim et Kaylee N. Mack ont ainsi été mises en examen pour vol et violation de domicile. Le chien, lui, a été retrouvé sain et sauf, puis confié au service animalier de la ville.

A ce moment-là, Brad Sala était encore loin de se douter qu’il devait aussi s’intéresser au cas de la propriétaire de Blue. C’est la question lui ayant été laconiquement posée par un voisin qui lui a mis la puce à l’oreille. « Comment savez-vous que le chien n'a pas été maltraité ? », lui avait demandé cette personne, sans toutefois vouloir en dire plus. Le policier a compris que c’était une piste à creuser.

La propriétaire violente de Blue inculpée à son tour

Le mardi 27 septembre, le service animalier de Parma a officiellement accusé Jennifer Gaudreau de maltraitance après avoir découvert une vidéo la montrant s’en prendre violemment à son chien.

Jessica B. Kaim et Kaylee N. Mack étaient au courant et voulaient protéger Blue de sa maîtresse, mais ne l’avaient pas fait par la voie légale. L’officier Sala a rappelé aux citoyens qu’ils ne pouvaient pas essayer de rendre justice par eux-mêmes. « Il faut appeler la police […]. Et, au final, cette propriétaire a été inculpée. Nous avons un travail, et vous ne pouvez pas le faire à notre place ».

Blue est en sécurité et n’aura plus à craindre les coups de son ancienne propriétaire.

A lire aussi : 2 chiens de refuge escortés par la police municipale de Perpignan pour donner leur sang à une congénère en danger de mort