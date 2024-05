Un pilote d'hélicoptère amoureux des chiens accepte d'intervenir après l'appel à l'aide lancé au sujet d'un Amstaff perdu au milieu de nulle part

Le propriétaire de Rocky était désespéré et à court de solutions, plusieurs heures après la fugue de ce dernier en plein outback australien. Il s’est ensuite souvenu d’un aérodrome près duquel il était passé et abritant des hélicoptères de sauvetage. Il a fait appel à l’un des pilotes.

Jamie Rooney conduisait sa voiture près de Newman, ville minière reculée en Australie-Occidentale. Il était accompagné de son chien Rocky, un American Staffordshire Terrier. L’homme s’est rendu compte qu’il prenait la mauvaise direction et, en faisant demi-tour, il a repéré un ruisseau. Il s’est alors arrêté pour permettre à son ami à 4 pattes de se dégourdir les pattes et s’offrir une baignade rafraîchissante.

« Je suis allé chercher quelque chose dans la voiture et quand je suis revenu, il n’était plus là », raconte Jamie Rooney à ABC News. Pris de panique, il est monté sur le toit de son véhicule pour scruter l’horizon et crier le nom du chien, mais celui-ci s’était totalement volatilisé.



Après avoir ratissé le secteur pendant des heures, il s’est souvenu qu’il était passé près d’un aérodrome d’où des hélicoptères de secours décollaient. Il a cherché leur contact en ligne et a appelé le numéro.

Un pilote du nom de Jack Poplawski a répondu et a tout de suite accepté de lui venir en aide. Cet amoureux des chiens était justement en train de se préparer à effectuer un vol à ce moment-là. « Jamie m'avait envoyé les coordonnées. J'y ai emmené l’hélicoptère et j'ai rencontré Jamie au sol avec sa voiture », dit-il.

Le propriétaire canin l’a rejoint à bord de l’appareil et tous 2 s’employaient à observer la zone depuis les airs. Tout ce qu’ils pouvaient regarder autour d’eux, c’était l’outback (l’arrière-pays semi-aride australien) qui s’étendait à perte de vue. « C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin », se sont-ils alors dit.

« J’ai versé une larme, parce que je ne pensais pas que j’allais le retrouver »

La chance a toutefois fini par leur sourire. Au bout d’une demi-heure, le pilote a repéré des empreintes de pattes. « Elles étaient un peu plus grandes que celles d'un dingo standard ou d'un chien sauvage. J'étais certain qu’elles étaient les siennes », relate Jack Poplawski. Quelques minutes plus tard, le duo a effectivement aperçu Rocky qui marchait près d’un cours d’eau.

« Je dois être honnête, j’ai versé une larme, confie Jamie Rooney. Parce que je ne pensais pas que j’allais le retrouver ». Le pilote était tout aussi heureux d’avoir localisé le quadrupède, car il sait « exactement à quel point un animal de compagnie peut compter pour quelqu’un ».

Le chien est donc de retour auprès de son maître, qui a décidé de l’équiper d’un collier GPS pour le retrouver plus facilement en cas de nouvelle fugue.

