Un petit garçon dévasté après avoir perdu son chien voit arriver la voiture de police et fond en larmes

Leandro, 11 ans, n’était plus que l’ombre de lui-même après que sa meilleure amie canine nommée Mili se soit échappée. Les heures passèrent sans que la famille ait de nouvelles de leur petite chienne issue d’un sauvetage. Mais un bon samaritain allait leur redonner le sourire.

Le mardi 28 juin, vers 9 h 30, Leandro jouait dans la cour de sa maison située dans la ville de Várzea Paulista au Brésil avec ses 2 toutous. Le portail était entre-ouvert, et la petite Mili a fugué.

Leandro et son père, Kleber Da Costa, se sont lancés à sa recherche, en vain. Ils ont pourtant fait le tour du quartier et questionné les résidents, mais il n’y avait plus aucune de trace de leur chienne qu’ils avaient adoptée en janvier 2022.

Mili avait subi des sévices par le passé et avait eu la chance de se voir offrir une nouvelle vie auprès de la famille Da Costa. Un lien très fort s’était créé entre la jeune canidé et le garçon. « Elle est arrivée très meurtrie. Comme elle a été sauvée de mauvais traitements, son cou était tout contusionné, car elle était ligotée avec du fil de fer. Nous avons pris soin d'elle. Elle est très aimante et affectueuse maintenant », a précisé Kleber.



Juninho Giugni

Mili ne passait pas inaperçue

Un peu plus tard dans la journée, Juninho Giugni, un pompier de la ville, a été alerté par un riverain qu’un chien se trouvait tout seul dans la rue. Celui-ci portait un pull polaire rayé.

À son arrivée, le sauveteur a tout de suite compris qu’il s’agissait d’un animal perdu. « Il était très sociable et sentait bon », a déclaré Juninho à The Dodo.



Juninho Giugni

L’homme lui a donc donné à boire et l’a installée confortablement dans son véhicule le temps de chercher ses propriétaires.

Le bouche-à-oreille a fait le reste. Juninho a par conséquent pu raccompagner la fugueuse auprès de son jeune maître aux anges de la revoir. « Quand nous sommes arrivés, il pleurait des larmes de soulagement », a confié le bon samaritain.

Les retrouvailles ont été remplies d’émotions. Leandro et Mili étaient ravis d’être enfin ensemble après ces quelques heures d’angoisse. « Leandro nous a dit que nous avions sauvé sa famille », a conclu Juninho attendri.

Juninho Giugni