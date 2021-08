Un petit chien devient le "garde du corps" de son frère aveugle, féru de randonnée

Bien plus petit et plus âgé que son congénère, Toby a chaleureusement accueilli Amos, chien aveugle, à son arrivée à la maison. Il s’est aussi et surtout mué en guide pour ce dernier, sans y avoir été incité par sa maîtresse.

Malgré la cécité, Amos s’adonne à la randonnée et enchaîne les aventures en pleine nature, grâce à un autre chien appelé Toby, raconte le Daily Star.

American Staffordshire Terrier croisé de 4 ans, Amos est né totalement aveugle au refuge Cheshire Dog Home, situé dans le Nord-ouest de l’Angleterre. Il était l’un des 3 survivants de sa portée de chiots.

Jess Martin, bénévole au Cheshire Dog Home, avait d’abord fait office de mère d’accueil pour ce canidé. Elle s’était toutefois énormément attachée à lui, au point de décider de l’adopter définitivement. Ce qui n’était pas pour déplaire à Toby.

Ce dernier est un Border Terrier que Jess Martin avait adopté 11 ans plus tôt. Sa maîtresse redoutait sa réaction à l’arrivée d’Amos, même si Toby avait toujours fait preuve de bienveillance et de gentillesse avec tout le monde. Il participait notamment aux évènements de collecte de fonds au profit de l’association et était chien de thérapie auprès des personnes souffrant de démence.

Un guide bienveillant et dévoué, au quotidien comme en randonnée

Toby a non seulement accepté la présence d’Amos, mais il l’a en plus aidé à s’adapter à son nouvel environnement, et ce, dès leur rencontre. Jess Martin raconte ainsi que lorsque le croisé Amstaff est arrivé à la maison, le Border Terrier est allé boire beaucoup plus bruyamment que d’habitude, avant de pousser sa gamelle d’eau dans la direction du nouveau venu. Comme pour l’inciter à se désaltérer en lui facilitant la chose. Il semblait comprendre qu’Amos avait besoin d’être épaulé.

Toby a endossé le rôle de frère et de guide pour Amos. Il le fait en permanence, y compris lorsque Jess Martin les emmène en randonnée dans les montagnes de Snowdonia. Pendant la marche, le chien sénior s’aide de son corps pour maintenir son protégé dans la bonne direction. A chaque fois qu’Amos a besoin de réconfort, Toby répond présent et le rejoint pour rester à ses côtés.

C’est une merveilleuse complicité qui s’exprime tous les jours entre ces 2 chiens. Jess Martin s’estime privilégiée d’être aux premières loges pour y assister.

