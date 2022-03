Un petit chien de thérapie a pour mission d'améliorer le bien-être des élèves

Dans une école du nord-est de l’Angleterre, les élèves souffrant d’anxiété peuvent bénéficier d’un soutien extrêmement précieux, celui d’Heidi. Il s’agit d’un chien de thérapie venant régulièrement leur rendre visite.

A l’école secondaire de Dame Allan à Newcastle, un membre très spécial du personnel intervient toutes les semaines pour réconforter les élèves en proie au stress, notamment à l’approche des examens. Heidi, femelle Maltichon (croisé Bichon Maltais / Bichon à poil frisé) de 5 ans, a été spécifiquement formée pour cette mission, rapporte ITV News.



Dame Allan's Schools

Sa présence a déjà un impact positif sur les collégiens. Kelly Lowery, maîtresse d’Heidi et professeur de soutien scolaire, est bien placée pour s’en rendre compte. Elle explique que grâce à la chienne, on a pu observer une nette amélioration dans le comportement, l’assiduité et la confiance en soi chez les élèves.

Elle ajoute que la compagnie d’Heidi permet d’abaisser leurs niveaux de stress et d’améliorer leurs échanges, en même temps qu’elle les aide à acquérir des compétences fondamentales telles que l’empathie et le sens des responsabilités. « Les enfants prennent beaucoup de plaisir à interagir avec Heidi, indique sa propriétaire. Elle a un effet apaisant et aide à créer un environnement amical, heureux et chaleureux ».

L’aide qu’apporte Heidi est d’autant plus précieuse durant la période qui précède les examens, lorsque les élèves sont davantage susceptibles d’être en proie à l’anxiété. Elle l’a confirmé en soutenant les écoliers passant leur GCSE (Certificat général de fin d’études secondaires) blanc.

Une présence bénéfique pour les élèves et le personnel éducatif

La chienne vient de boucler 12 semaines de formation dans le cadre du « Kennel Club Good Citizen Dog Scheme », le plus vaste programme d’apprentissage canin au Royaume-Uni. Un cursus qu’elle est appelée à poursuivre en parallèle à ses interventions en milieu scolaire.



Dame Allan's Schools

A lire aussi : Un Golden Retriever inquiet refuse de quitter le chevet de son propriétaire malade contraint de dormir avec un masque respiratoire (vidéo)

Décrite comme « affectueuse, intelligente et sociable », Heidi est appréciée de tous, à l’école comme en dehors. Son pelage hypoallergénique – elle ne perd que très peu de poils – constitue un autre de ses atouts dans son activité.

Pour Will Scott, le proviseur de l’école de Dame Allan, « les chiens de thérapie apportent indéniablement d'énormes bénéfices aux élèves et au personnel, et Heidi est déjà un membre inestimable de l'équipe du Snug ». The Snug étant le surnom donné à la structure dédiée au bien-être scolaire au sein de cet établissement.