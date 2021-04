Un petit chien accomplit un geste héroïque pour sauver la vie de sa propriétaire menacée par un homme armé

© James Linsell-Clarck / SWNS.com

Star a bien mérité sa récompense, offerte par sa propriétaire à qui elle venait de sauver la vie. La chienne a pris sa défense contre l’agresseur armé d’un couteau qui l’avait plaquée au sol.

D’habitude, Star est une chienne calme, douce et tendre. Toutefois, lorsqu’il a fallu défendre un être cher, elle n’a pas hésité à montrer les dents, ni à en faire usage, comme le rapportait le Daily Mail ce mercredi.

Sa propriétaire Amy Edmonson était en train de la promener tard le soir, près de leur domicile à Southend-on-Sea dans l’Essex (Sud-est de l’Angleterre), quand elles ont été approchées par un couple. Ce dernier faisait mine de demander son chemin à la jeune femme de 30 ans.

Alors qu’elle s’apprêtait à leur répondre, l’homme s’est soudainement placé derrière elle et l’a agrippée pour l’amener au sol. Il l’a ensuite menacée d’un couteau, placé sous sa gorge. A ce moment-là, Amy Edmonson était persuadée qu’elle allait mourir. Elle a tout de suite pensé à son fils Riley, 9 ans, qui risquait de grandir sans sa maman, mais Star était là pour empêcher un tel scénario de se produire.

« Je pensais que j’allais mourir, Star m’a sauvé la vie »

La croisée Staffordshire Bull Terrier / Jack Russell Terrier / Pitbull s’est, en effet, jetée sur l’assaillant et s’est mise à le mordre à la jambe. Déterminée à protéger sa maîtresse, la chienne refusait de lâcher prise. L’agresseur hurlait de douleur, enjoignant Amy Edmonson de reprendre le contrôle de l’animal. La mère de famille lui a répondu qu’elle ne le ferait qu’à la condition qu’il la laisse tranquille.

L’individu n’a eu d’autre choix que de relâcher la victime et de s’enfuir en courant, rejoignant sa complice qui avait déjà compris que le vent venait de tourner. Amy Edmonson et sa brave chienne sont rentrées chez elle, saines et sauves.

« Star m’a sauvé la vie à 100%. Je n’arrêtais pas de penser que j’allais mourir. Il n’y avait aucun moyen de me défaire de ce type », a déclaré sa propriétaire, qui ajoute qu’elle était « étonnée, mais tellement reconnaissante envers elle ».

Star a eu droit à un dîner spécial et à des câlins en rab ce soir-là.

