Un Patou rendu quasi chauve et squelettique par la négligence vit une véritable renaissance grâce à une association

Négligé à l’extrême avec 16 de ses congénères, Coda souffrait terriblement des conséquences de ce laisser-aller sur sa santé, notamment l’état de sa peau et de son pelage. Ce Chien de montagne des Pyrénées n’en pas perdu sa joie de vivre pour autant. Ses bienfaiteurs ont pu s’en rendre compte dès son arrivée au refuge.

Un chien victime de négligence a recouvré la santé et trouvé une nouvelle famille aimante après l’intervention d’une association de protection animale, rapportait The Dodo.

Tout avait commencé en mai 2024. Quelqu’un avait alors alerté la Pennsylvania SPCA, aux Etats-Unis, au sujet de chiens vivant dans des conditions déplorables. En arrivant sur les lieux, les bénévoles ont été choqués de découvrir 2 Border Collies et 15 Chiens de montagne des Pyrénées très mal en point.

« Les chiens, qui auraient dû avoir un beau pelage blanc et moelleux, étaient presque chauves, avec des croûtes et des plaies ouvertes », déplorait alors la Pennsylvania SPCA sur les réseaux sociaux.

Parmi les Patous secourus par l’association, il y avait Coda. Ce dernier « était clairement l'un des chiens les plus extravertis. Il aimait être avec les gens. C'était comme s'il savait que nous étions là pour l'aider », raconte un porte-parole de la Pennsylvania SPCA. Le Patou s’était très vite démarqué par son caractère enjoué et amical.

Les bénévoles étaient d’ailleurs admiratifs face à la joie de vivre dont il faisait montre malgré ce qu’il avait enduré. « Après tout ce qu'il a vécu, il est resté si indulgent et résilient », indique à ce propos le représentant de la Pennsylvania SPCA.

Nouveau nom et nouvelle vie pour le Patou

Pendant des semaines, le brave Coda a reçu toutes sortes de soins, notamment des bains médicamenteux et un régime alimentaire spécifique pour l’aider à guérir et à reprendre du poids. Son pelage a ainsi commencé à repousser et le quadrupède a fini par retrouver sa magnifique fourrure blanche.



Coda a ensuite été confié à une famille d’accueil, avant de taper dans l’œil d’une jeune femme qui n’a pas eu à réfléchir longtemps avant d’officialiser son adoption.

Pour sa nouvelle maîtresse, qui l’a renommé Bo, « il est le meilleur des chiens ! Je n’ai jamais rencontré de chien plus affectueux. Tout ce qu’il veut, c’est de l’amour. Il veut être ami avec chaque personne et chaque chien qu'il rencontre ».

« Voir des chiens comme Bo avoir une seconde chance dans la vie est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons », conclut le porte-parole de la Pennsylvania SPCA.