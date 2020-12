Un passant découvre un chiot abandonné dans une boîte en carton en pleine rue, sa réaction face à lui est émouvante

Abandonnée dans une boîte en carton sur le bord d’une route en Italie, une chienne très mal en point a été sauvée par une association. Elle souffrait de multiples blessures infectées et maladies, ce qui a nécessité le recours à de lourds traitements et à des opérations. Elle s’en remet tout doucement.

Dans une des rues de Palerme, en Sicile, un carton avait été abandonné, mais personne n’y avait fait attention. Personne sauf un passant qui a fini par l’ouvrir et y faire une triste découverte : une chienne souffrante et qu’on avait négligée à tous les niveaux, rapporte Animal Channel.

L’équipe d’un refuge local en a été informée. Des bénévoles sont rapidement arrivés sur les lieux pour la récupérer et la prendre en charge. Il fallait agir très vite, car son état de santé était très inquiétant.

La chienne, qui a été appelée Peonia, présentait des blessures graves qui s’étaient infectées. Sa vie était en péril. Elle n’avait plus reçu de soins depuis fort longtemps, comme en témoignaient ses griffes très longues et son poil extrêmement sale et emmêlé. De plus, elle portait une couche qui exerçait une terrible pression sur sa peau. Elle était également infestée de parasites, notamment des asticots.

Les vétérinaires l’ont d’abord débarrassée de ces derniers, puis ont lui ont précautionneusement coupé les poils. Quand ils ont examiné ses yeux, ils ont compris qu’ils ne pouvaient pas être sauvés ; ils devaient lui être retirés. Elle a été opérée par la suite dans ce sens. Ils ont également constaté que Peonia souffrait d’une cystite chronique.

La chienne semblait néanmoins déterminée à s’en sortir. Elle se nourrissait seule, et cela était un très bon signe.

Peonia continue de suivre ses traitements et de reprendre du poids. Elle s’adapte progressivement à la cécité et sa santé s’améliore petit à petit. Elle a été confiée à Claudia Zurlini, bénévole qui accueille régulièrement des animaux secourus à titre provisoire.

Il s’agira ensuite de trouver une famille d’adoption pour la chienne, dont voici l’histoire et le sauvetage en vidéo :

