Un passant aperçoit une chienne sur le bord de la route et comprend qu'il a plus d'une vie à sauver

Habitué à emprunter cette route rurale du Tennessee, James Allen était loin de s’attendre à faire une si triste découverte au lendemain du Nouvel An. Une chienne venait d’être abandonnée au milieu de nulle part, mais elle n’était pas seule. L’homme en a aussitôt informé une association locale.

Proverbs 12:10 Animal Rescue est une association de protection animale basée à Nashville dans l’Etat du Tennessee. Dès les premières heures de la nouvelle année, elle a dû mobiliser son équipe pour accueillir et soigner des animaux victimes d’abandon, dont une famille canine découverte par un bon samaritain, rapportait WTOK.

Les faits ont eu lieu le mardi 2 janvier. Ce soir-là, James Allens roulait comme à son habitude sur une route de campagne traversant le comté de Dickson, à une quarantaine de kilomètres à l’ouest du refuge de Proverbs 12:10 Animal Rescue.

Il a alors aperçu une chienne qu’il croyait errante. Il s’est arrêté et s’est approché d’elle, se rendant compte qu’un chiot l’accompagnait et qu’il y avait une boîte en carton à proximité. Il a rapidement réalisé qu’il devait sauver non pas 2, mais plusieurs autres vies.



Proverbs 12:10 Animal Rescue / Facebook

« Le couvercle était fermé, comme vous pouvez le voir sur la photo, pour que les chiots ne puissent pas sortir », raconte-t-il. Un témoignage repris par l’association sur sa page Facebook.

James Allens ajoute que l’abandon était manifestement très récent, car il n’y avait ni urine ni déjections à l’intérieur de la boîte.



Proverbs 12:10 Animal Rescue / Facebook

« Retrouver le monstre qui a fait ça »

Les 5 chiots et leur mère ont été pris en charge par Proverbs 12:10 Animal Rescue. Ils se remettent de leur mésaventure au refuge de l’association, où ils peuvent enfin vivre en sécurité et à l’abri du besoin en attendant qu’ils puissent être proposés à l’adoption.



Proverbs 12:10 Animal Rescue / Facebook

Par ailleurs, l’organisation a lancé un appel à témoin, faisant part de sa détermination à « retrouver le monstre sans cœur qui a fait ça et à le poursuivre en justice ».

« Penser que nous cohabitons avec ce niveau de cruauté et d’ignorance est troublant », poursuit Proverbs 12:10 Animal Rescue dans sa publication Facebook qu’elle souhaiterait voir partagée en masse.